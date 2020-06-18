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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 13:21,

Tartıya çıkmaya korkuyorum: Karantinada kilo aldım

Ekranın ünlü yüzü, pandemi öncesi verdiği kiloları karantinada geri almaktan şikayetçi. Öyle ki artık tartışa bile çıkmaktan korkuyor.

Backgrid UK

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1KARANTİNADA KİLO ALDIM
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KARANTİNADA KİLO ALDIM

Katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı programla tanınan Anna Vakili, karantinanın belli bir döneminden sonra kilo aldığını ve bundan mutlu olmadığını söyledi.

2ONLINE SOHBETE KONUK OLDU
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ONLINE SOHBETE KONUK OLDU

29 yaşındaki Anna Vakili, Instagram üzerinden düzenlenen bir sohbet yayınına konuk oldu. Genç yıldız, hayranlarının kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

3SEKİZ KİLO VERMİŞTİM
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"SEKİZ KİLO VERMİŞTİM"

1.75 cm boyundaki Anna Vakili, pandemi öncesi 81 kilograma kadar çıktığını belirtip bunun 8 kilosundan kurtulduğunu anlattı.

4SONRA TEKRAR KİLO ALDI
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SONRA TEKRAR KİLO ALDI

Ama koronavirüs karantinası nedeniyle karantinada kaldığı dönemde verdiği kiloları tekrar geri aldığını düşünüyor Anna Vakili.

5TARTIYA ÇIKMAKTAN KORKUYORUM
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TARTIYA ÇIKMAKTAN KORKUYORUM

Zayıf kalamadığını belirten Vakili " Yeniden tartıya çıkmaya korkuyorum" diye konuştu.

6HAYRANINDAN GELEN SORU
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HAYRANINDAN GELEN SORU

Anna Vakili, bu açıklamayı bir hayranının "Nasıl formda kalıyorsunuz?" sorusu üzerine yaptı.

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