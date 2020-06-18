Tartıya çıkmaya korkuyorum: Karantinada kilo aldım

Katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı programla tanınan Anna Vakili, karantinanın belli bir döneminden sonra kilo aldığını ve bundan mutlu olmadığını söyledi.29 yaşındaki Anna Vakili, Instagram üzerinden düzenlenen bir sohbet yayınına konuk oldu. Genç yıldız, hayranlarının kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.1.75 cm boyundaki Anna Vakili, pandemi öncesi 81 kilograma kadar çıktığını belirtip bunun 8 kilosundan kurtulduğunu anlattı.Ama koronavirüs karantinası nedeniyle karantinada kaldığı dönemde verdiği kiloları tekrar geri aldığını düşünüyor Anna Vakili.Zayıf kalamadığını belirten Vakili Yeniden tartıya çıkmaya korkuyorum diye konuştu.Anna Vakili, bu açıklamayı bir hayranının Nasıl formda kalıyorsunuz? sorusu üzerine yaptı.