Tarlada bulup ABD'ye 180 bin dolara satmıştı! Bu kez de Tokat'ta ortaya çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz'ın tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı ABD'den bir alıcıya 180 bin dolara satmak için anlaşmasının ardından bu kez de Tokat'ın Artova ilçesinde çobanlık yapan Nurullah Afacan 70 kiloyu bulan gök taşları için 200 bin dolar fiyat biçti.