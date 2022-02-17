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Tarkan'ın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor? Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' için geri sayım başladı!

#Tarkan'ın Yeni Şarkısı#Tarkan'ın Son Şarkısı#Geççek

Tarkan’ın merakla beklenen yeni şarkısı ‘Geççek'için geri sayım başladı. Hayranlarının günlerdir beklediği Tarkan'ın son şarkısı için ünlü sanatçı tarih verdi. Geçtiğimiz günlerde Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'in tanıtımı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdiden sözleri çok konuşulan Tarkan'ın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor? İşte, Tarkan'ın son şarkısı hakkında merak edilenler...

1/3Tarkanın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor Tarkanın son şarkısı Geççek için geri sayım başladı

Daha çıkmadan adıyla bile çok konuşulan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' in çıkacağı tarih, Tarkan hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı tartışılırken aynı zamanda Tarkan'ın uzun süreden sonra hayranlarıyla paylaşacağı şarkı şimdiden sevildi.

2/3GEÇÇEK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

'GEÇÇEK' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyeceğiz. Sosyal medya hesabından iki gün önce paylaştığı tanııtım videosunda Tarkan, hayranlarına yeni şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağı müjdesini verdi. Şarkının bugün gün içerisinde Tarkan'ın resmi YouTube kanalında yayınlanması bekleniyor.

3/3Tarkanın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor Tarkanın son şarkısı Geççek için geri sayım başladı

İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırdı. Müzik dünyasının usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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