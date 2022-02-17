Tarkan'ın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor? Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' için geri sayım başladı!

Daha çıkmadan adıyla bile çok konuşulan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' in çıkacağı tarih, Tarkan hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı tartışılırken aynı zamanda Tarkan'ın uzun süreden sonra hayranlarıyla paylaşacağı şarkı şimdiden sevildi.