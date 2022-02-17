Tarkan'ın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor? Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' için geri sayım başladı!

Daha çıkmadan adıyla bile çok konuşulan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' in çıkacağı tarih, Tarkan hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı tartışılırken aynı zamanda Tarkan'ın uzun süreden sonra hayranlarıyla paylaşacağı şarkı şimdiden sevildi.
Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyeceğiz. Sosyal medya hesabından iki gün önce paylaştığı tanııtım videosunda Tarkan, hayranlarına yeni şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağı müjdesini verdi. Şarkının bugün gün içerisinde Tarkan'ın resmi YouTube kanalında yayınlanması bekleniyor.
İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırdı. Müzik dünyasının usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.