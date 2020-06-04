Ünlü oyuncu yıllar sonra anlattı: Tarkan’ın korumasıydım
Alican Yücesoy’un Instagram yayınına katılan Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan konserlerinde koruma olarak görev yaptığını açıkladı. Oyuncu, o günleri anlatırken kahkahalara boğuldu: “Ne Tarkan beni gördü, ne ben onu.”
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1
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“PARDON BEN DE KORUYACAKTIM!”
◊ “19 yaşındayım. Ablam sektörün içinde. Bir gün ‘Böyle bir mesele var, Tarkan’ı koruma işi. Yapar mısın?’ dedi. Ben de o dönem TİM Maslak Show Center’da yer gösterme işi yapıyorum. ‘Yaparım’ dedim. Bir güvenlik şirketinin numarasını verdi. Aradım, ‘Ben Nilay’ın kardeşiyim’ dedim. ‘Siyah pantolon, beyaz gömlek giy gel’ dediler. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’na gittim. 4 gün üst üste Tarkan çıkacak, ortalık yıkılıyor. Güvenlik görevlilerinin yanına gittim. Koca koca adamlar, ben göğüs hizalarına geliyorum. ‘Pardon ben de koruyacaktım’ dedim. ‘Bu oğlanı nereye versek acaba’ dediler.”
2
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2 KİLOMETRE UZAĞINDAYDIM
◊ “İşin başında kulisin oradaydık, sert ve öfkeliydik. İçeriye kimseyi sokmamak için orada duruyorduk. Sonra bana dediler ki; ‘Harbiye’nin en arkasında, Maçka Parkı tarafına bakan ormanın orada demirler var, sen oraya git, demirlerden atlayan olursa onları tut’. Dört akşam orada bekledim. Gerçekten demirlerden atlamaya çalışanlar vardı. ‘Pardon’ diyordum onlara nazikçe, ‘Pardon beyefendi yasak’. Rica minnetle dört akşam korumalık yaptım yani. Tarkan’dan 2 kilometre uzaktaydım. Ona en uzak koruma bendim. Ne Tarkan beni gördü, ne ben onu.”
3
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Önce askeri okulu yarıda bıraktı, sonra da İngiliz Filolojisi'ni. Ardından tam 18 yıl devlet memuru olarak çalıştı. Ama sonra ani bir şekilde hayatı değişti ve bu ünlü Türkiye'de ekranın ve sahnelerin en renkli siması haline geldi.
Sadece o değil, onun gibi bir çok kişi var, sinema, sahne ve müzik dünyasında... İşte eğitimini aldıkları alanlarda çalışsalar belki de hiç tanıyamayacağımız o ünlüler.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
4
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Fahriye Evcen, ünlü bir oyuncu olmasaydı bir sosyolog olacaktı, ya da tarihçi. Çünkü Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Ama sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih bölümünden mezun oldu.
5
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Ferdi Tayfur, traktör şoförüydü.
6
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Ferhat Göçer tıp eğitimi aldı. Aynı zamanda konservatuarın şan bölümünde de eğitim gördü.
7
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Armağan Çağlayan hukuk fakültesi mezunu. Kısa bir süre de avukatlık yaptı.
8
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Beren Saat, eğer Türkiye'nin Yıldızları'na katılıp da dikkat çekmeseydi muhtemelen eğitimini gördüğü alanda yani işletme alanında bir iş yapıyor olacaktı.
9
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Cem Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünde okudu. Gençlik yıllarında karikatüristlik yaptı.
10
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Fahrettin Cüreklibatur ya da herkesin tanıdığı adıyla Cüneyt Arkın bunun en çarpıcı örneklerinden biri... Onun bir tıp doktoru olduğunu bilmeyen yok artık.
11
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Ekranın ve sahnelerin en renkli simalarından biri olan Seyfi Dursunoğlu eğer başladığı Heybeliada Askeri Lisesi'ni bitirseydi bugün Türkiye'de kimse onu Huysuz Virjin olarak tanımıyor olacaktı. Ablasının subay eşinin üniformasına özenip girdiği okulu yarıda bıraktı, tıpkı daha sonra gireceği İngiliz Filolojisi bölümünde yapacağı gibi.
12
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18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra kendini bambaşka bir kariyer inşa ederken buldu.
13
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Sonradan sunuculuk ve oyunculuk yapan Ebru Akel de eğitimli bir balerin.
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Halil Ergün, Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Ama eğitim gördüğü alanda kariyer yapmak yerine Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunda sanat hayatına başladı.
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Hande Yener, tezgahtardı... Bir gün çalıştığı dükkana Sezen Aksu girince kaderi değişti.
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Kenan İmirzalıoğlu, Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.
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Keremcem, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.
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İzzet Altınmeşe, bir dönem berberlik yaptı. Diyarbakır'ın Arpadere köyünde dünyaya gelen Altınmeye, daha 5 aylıkken ailesi Adana'ya taşındı. Ekonomik durumlari elvermediği için ilkokuldan sonra okuyamadı. Ailesine katkıda bulunmak için bir süre bir berberlik yaptı. Ama sonra Adana Halk Eğitim Merkezi'nde Türk halk müziği, nota ve şan eğitimi görmeye başlayınca kaderi değişti. Güçlü sesiyle belki de hiç aklına gelmeyen bir alanda kariyer yaptı.
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Murat Kekilli, ünlü olmadan önce hamallık yapıyordu.
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Müşerref Akay'ın da geçmişte pazarlarda iç çamaşırı tezgahı açtığını biliyor muydunuz..Ama sonradan sesiyle şöhrete ulaştı.
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Ozan Güven bir ayakkabı mağazasında tezgahtarlık yapıyordu.
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Pınar Altuğ, St. Benoit Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girdi. Eşi Yağmur Atacan ise İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü mezunu.
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Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.
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Rober Hatemo , kuyumcuydu.
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Şener Şen, gençliğinde işportacılıktan dolmuş şoförlüğüne kadar bir çok iş yapmış. Eğer ünlü bir oyuncu olmasaydı ne yapardı bilinmez.
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Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Eğer oyunculuk konusunda yeteneği olmasaydı sahne arkasında çalışıyor olacaktı.
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Yaşar, ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı.