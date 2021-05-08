Tarkan'dan ret yanıtı almıştı... Yıldız Tilbe ilk kez konuştu

Tarkan, kazandıklarını sessizce bağışladı Yıldız Tilbe’nin sosyal medyadan kendisine attığı pası reddeden Tarkan, Hıncal Uluç tarafından eleştirilmişti. Uluç aynı yazıda Ferhat Göçer’le sevgilisi Ömür Gedik’i de eleştirmişti. Göçer, Hıncal Uluç’un eleştirilerine katılmadığını söyledi: “Zalimsin Hıncal abi... İçinden geçtiğimiz bu ağır dönemde hem bir hekim hem sanatçı olarak bir yandan kendimin ve yakınlarımın mücadelesini verirken, bir yandan da yöneticisi olduğum kurumlar aracılığı ile zor durumda olan meslektaşlarımız için ekip arkadaşlarımla canla başla bağışlar topladım. Gerek bireysel gerek kurumsal, hem bakanlıklarımızı hem özel sektörü destek için teşvik etmeye devam ediyoruz... Tarkan dahil sayısız meslektaşım sessizce ve özveri ile kazandıklarını bağışladılar... Neler yazdınız sustum... Fakat sizden böyle bir ortamda birleştirici, moral verici büyüklük ve erdem beklerken, böyle ağır şeyler yazmanız beni yaraladı... Sevgi, hoşgörü ve sağlıkla kalın.”