Tarkan'dan ret yanıtı almıştı... Yıldız Tilbe ilk kez konuştu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Öyle düşünebilir saygım var'
Yıldız Tilbe, zor günler geçiren müzisyenler için düzenlenen akım için Tarkan’a pas atmış Megastar’dan da ret yanıtı almıştı. Şarkıcıya kırgın olmadığını söyleyen Tilbe, “Saygım var, sorun yok” dedi.
Yıldız Tilbe önceki gün Arnavutköy’de bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Tilbe, geçtiğimiz günlerde pandemi sebebiyle zor günler geçiren müzik sektörü çalışanları için sosyal medyada düzenlenen ‘Meydan okuma’ (challenge) akımına dahil oldu. Şarkı söyleyerek Tarkan’a pas atan Yıldız Tilbe, Megastar’dan ret yanıtı aldı. Konuyla ilgili düşüncesi sorulan Tilbe, Tarkan’ın cevabına kırgın olmadığını söyledi: “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani.”
2
Tarkan, kazandıklarını sessizce bağışladı
Yıldız Tilbe’nin sosyal medyadan kendisine attığı pası reddeden Tarkan, Hıncal Uluç tarafından eleştirilmişti. Uluç aynı yazıda Ferhat Göçer’le sevgilisi Ömür Gedik’i de eleştirmişti. Göçer, Hıncal Uluç’un eleştirilerine katılmadığını söyledi: “Zalimsin Hıncal abi... İçinden geçtiğimiz bu ağır dönemde hem bir hekim hem sanatçı olarak bir yandan kendimin ve yakınlarımın mücadelesini verirken, bir yandan da yöneticisi olduğum kurumlar aracılığı ile zor durumda olan meslektaşlarımız için ekip arkadaşlarımla canla başla bağışlar topladım. Gerek bireysel gerek kurumsal, hem bakanlıklarımızı hem özel sektörü destek için teşvik etmeye devam ediyoruz... Tarkan dahil sayısız meslektaşım sessizce ve özveri ile kazandıklarını bağışladılar... Neler yazdınız sustum... Fakat sizden böyle bir ortamda birleştirici, moral verici büyüklük ve erdem beklerken, böyle ağır şeyler yazmanız beni yaraladı... Sevgi, hoşgörü ve sağlıkla kalın.”
3
Top bana atılmadı
Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler Doğa Şarküteri çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilere “Evde birkaç eksik vardı onları aldım, eve dönüyorum hemen” diyen şarkıcı, koşar adımlarla aracına yöneldi. Yıldız Tilbe ile Tarkan arasında yaşanan polemik ile ilgili sorulan sorulara ise Koç, “Bana daha top atan olmadı, top atan olursa söylerim” dedi. (Behlül AYDIN)
4
Çileğe aşerdim
Bebek heyecanı yaşayan komedyen İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, önceki gün Akatlar’da görüntülendi. Arabalarıyla bankamatik ararken objektife yansıyan çift, muhabirlerle sohbet etti. Hamileliğinde 7’nci aya giren Nurdan Büyükak, sorular üzerine “Hamilelik gayet güzel gidiyor. Öyle çok aşermedim, sadece bir defa çilek istedim o kadar” dedi. (Sayit DURMAZ)
5
Oyuncu çiftten mini dizi
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, pandemi sürecinde YouTube’a özel bir mini dizi çekti. Zeynep Tuğçe Bayat’ın yazdığı ve oynadığı, Cansel Elçin’in yönetmenliğini üstlendiği proje, 5’er dakikalık bölümlerden oluşacak. Bayat’ın dünyada kalan son kadını canlandırdığı mini dizinin ilk 5 bölümü bugün paylaşılacak.
6
Hayatımın aşkısın
Ayça Varlıer, New York’ta yaşayan DJ sevgilisi Serhan Aydemir’le romantik bir pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, o karenin altına yazdığı “Seni çok seviyorum. Hayatımın aşkısın. Sen benim gün ışığımsın” notuyla aşkını ilan etti.
7
Kayseri’den İstanbul’a
Aslıhan Karalar, 15 Temmuz darbe girişi-mini konu alan “Şafak Vakti” filminin çekimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Kayseri’de çekim yapan oyuncu, önceki gün ise İstanbul’da kamera karşısına geçti. Trende çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan oyuncuya takipçileri “Filmi merakla bekliyoruz” şeklinde mesajlar gönderdi. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu “Şafak Vakti”nde Aslıhan Karalar’ın yanı sıra Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor.
8
Bir maskeli bir maskesiz
Nesrin Cavadzade önceki gün sabah saatlerinde Bebek’teydi. Aldığı mamalarla sokak hayvanlarını besleyen ve maske takmadığı görülen oyuncu, akşama doğru tekrar dışarı çıktı. Bu kez maske takmayı ihmal etmeyen Cavadzade, bir bankaya girdi. (Deniz BOY)
9
Nice yıllara sevimli ağabeyim
Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontunç’un yeni yaşını Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Ünlü televizyoncu, hem geçmiş yıllardan bir kareyi hem de doğum günü pastası başında verdikleri pozu şu notla paylaştı: “Beraber yürüdük biz bu yollarda. Nice yıllara sevimli ağabeyim.”
10
Ekrana dönüyor
Sunucu ve oyuncu Nilüfer Kurt, uzun zaman sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor. Oynadığı “hanım ağa” karakteriyle hafızalara kazanan Kurt, program sunuculukları da üstlendi. Kurt, yakında Euro Star’da ekrana gelecek “Bizden Bize” isimli programla hayranlarıyla yeniden buluşacak.
11
Dede-torun buluşması
Yavuz Bingöl, bir yaşındaki türünü Aslan’la piyano başına oturup müzik yaptı. Kızı Türkü Bingöl Yüncü de bu anların videosunu çekti. Sanatçı, torunuyla fotoğraflarını “Aslanım” notuyla sosyal medya hesabından da paylaştı.
12
İnsanlar sağlığa yatırım yapıyor
Eski model Eylem Şenkal önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şenkal, Cambridge Üniversitesi işbirliğiyle genetik testleri Türkiye’ye getireceğini duyurdu: “İnsanlar artık markalara değil sağlıklarına yatırım yapıyor. Türkiye’ye genetik testleri getiriyorum. Artık kişiye özel akıllı ilaçlar çıktı. En değerli şey sağlığımız, ona da yatırım yapmak lazım.” (Sayit DURMAZ)