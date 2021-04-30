Tarkan'dan 5 yıl sonra nikah öncesi hazırlık pozu
2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan'dan 5 yıl sonra hazırlık fotoğrafı geldi.
Megastar Tarkan, 2016 yılında Almanya'da yaşayan hayranı Pınar Dilek ile nikah masasına oturdu.
Tarkan'ın Tarabya’daki villasında gerçekleşen törende Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, abisi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu da hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi Türkiye'ye geldi.
Tarkan, nikah öncesi çekilen hazırlık fotoğrafını dün Instagram sayfasında paylaştı.Altına da "5 yıl önce bugün...Nikah öncesi son rötuşlar...Daha nice 5 yıllara can Pınar’ım" notunu düştü.
Dilek ve Tarkan’ın konukları nehrin diğer yakasındaki Hyaat Regency Otel’de konakladı. Düğün saatinin yaklaşmasıyla konuklar mekana geçti. Tarkan ve Pınar Dilek ise mekana camları siyah film kaplı Mercedes Vito araçla geldi.
Dilek’in akrabalarının sayı olarak daha fazla olduğu düğünde, davetlilerin isimleri yaprak üzerine simlerle yazıldı. Masalara “Pınar & Tarkan” yazılı yapay menekşe süslü nikah şekerleri de konuldu.
BABA OLUYORUM!
Ünlü çift mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı. Tarkan, 2018 yılıda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin hamile olduğunu duyurdu.
Tarkan, videosunda şunları söyledi: “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar ‘doğru mu değili mi?’. ‘Değil’ desek de inanmıyorlar, ‘yok öyle bir şey’ desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de.”
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