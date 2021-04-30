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Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 10:33 | 

Tarkan'dan 5 yıl sonra nikah öncesi hazırlık pozu

2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan'dan 5 yıl sonra hazırlık fotoğrafı geldi.

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Megastar Tarkan, 2016 yılında Almanya'da yaşayan hayranı Pınar Dilek ile nikah masasına oturdu.

Tarkan'ın Tarabya’daki villasında gerçekleşen törende Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, abisi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu da hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi Türkiye'ye geldi.

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Türk basını kadar Alman basınında da geniş yankı bulan nikah töreni için hazırlıklar günler öncesinden başladı.

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Tarkan, nikah öncesi çekilen hazırlık fotoğrafını dün Instagram sayfasında paylaştı.Altına da "5 yıl önce bugün...Nikah öncesi son rötuşlar...Daha nice 5 yıllara can Pınar’ım" notunu düştü.

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Çift, 2017 yılında Ren Nehri kıyısındaki Flora im Botanischen Garten'da düğün yaptı. Pınar Dilek ve Tarkan, düğün öncesi Sedat Mehder’in objektifine poz verdi.

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Dilek ve Tarkan’ın konukları nehrin diğer yakasındaki Hyaat Regency Otel’de konakladı. Düğün saatinin yaklaşmasıyla konuklar mekana geçti. Tarkan ve Pınar Dilek ise mekana camları siyah film kaplı Mercedes Vito araçla geldi.

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Pınar Dilek, ünlü İspanyol gelinlik markası Pronovias’ı tercih ederken, Tarkan’ın smokini modacı Hatice Gökçe tarafından hazırlandı.Düğüne 100 kişi katıldı.

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Dilek’in akrabalarının sayı olarak daha fazla olduğu düğünde, davetlilerin isimleri yaprak üzerine simlerle yazıldı. Masalara “Pınar & Tarkan” yazılı yapay menekşe süslü nikah şekerleri de konuldu.

8BABA OLUYORUM

BABA OLUYORUM!

Ünlü çift mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı. Tarkan, 2018 yılıda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Tarkan, videosunda şunları söyledi: “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar ‘doğru mu değili mi?’. ‘Değil’ desek de inanmıyorlar, ‘yok öyle bir şey’ desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de.”

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10LİYA DOĞDU

LİYA DOĞDU

Temmuz 2018'de Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu.

Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, 'Kızımız “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz...' satırlarına yer verdi.

11İLK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

İLK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

Tarkan, ilk evlilik yıl dönümlerini "Dün ilk evlilik yıl dönümümüzdü.Can Pınar'ımla daha nice yıl dönümlerine inşallah" mesajıyla kutlamıştı...

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