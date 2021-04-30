Tarkan'dan 5 yıl sonra nikah öncesi hazırlık pozu

BABA OLUYORUM! Ünlü çift mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı. Tarkan, 2018 yılıda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin hamile olduğunu duyurdu.



Tarkan, videosunda şunları söyledi: “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar ‘doğru mu değili mi?’. ‘Değil’ desek de inanmıyorlar, ‘yok öyle bir şey’ desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de.”