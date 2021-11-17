Tarkan yeni yıla Mısır’da girecek

Müzik, televizyon ve moda dünyasından kısa haberler...
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1
PANDEMİNİN başından beri sahnelerden uzak olan Tarkan, yeni yılı hayranlarıyla birlikte karşılamaya hazırlanıyor. Şarkıcı, 31 Aralık gecesi Mısır’daki Rixos Premium Hotel’de sahneye çıkacak. Otel sahibinin yoğun ısrarlarını kıramadığı söylenen Tarkan’ın, vereceği konser için 5 milyon TL alacağı konuşuluyor. Ailesinden ayrı yeni yıla girmemek için eşi Pınar Tevetoğlu ve kızları Liya’yı da Mısır’a götürecek olan şarkıcı, şimdiden hazırlıklara başlamış.
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O artık ‘Ayten Alisa’
MÜZİK dünyasında Alisa olarak tanınan şarkıcı Ayten Gürbüz, isminin “Ayten Alisa” olarak değişmesi için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, şarkıcının yeni isminin nüfusa kaydına ve tesciline de hükmetti. (Özge EĞRİKAR)
3
Anlamlı çağrı
OYUNCU Bennu Yıldırımlar, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. 22 Kasım doğumlu Yıldırımlar, yaş günü için sevenlerinden Tohum Otizm Vakfı’na bağışta bulunmalarını istedi. Sosyal medyadan hayranlarına seslenen oyuncu, “Sevgili dostlarım, 22 Kasım Pazartesi benim doğum günüm. Bu doğum günümde hediye istemiyorum, bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye, otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Tohum Otizm Vakfı’na doğum günü hediyem olarak büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum. Sizlerin desteğiyle doğum günüm, iyilik günüm olsun. Doğum günüm otizmli çocuklara umut olsun” dedi.
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Artık çalışma zamanı
CİHAN Ünal, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. “3 yıl sonra İstanbul’a geldim” diyen Ünal, “Yeni bir proje için geldim. Çalışmalar başladı. İnşallah yakın zamanda görüşeceğiz” dedi. Pandemi döneminde birçok teklif geldiğini söyleyen usta oyuncu, “3’üncü doz aşımızı da olduk, artık çalışmanın zamanı geldi” diye konuştu. Pandemi sürecini Kıbrıs’taki evinde geçirdiğini söyleyen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: “Birkaç eksiğimiz vardı evimizde, onları aldım. Şimdi dönüyorum.”
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Wilma Elles: "Çocuklarımı Türk örf adetlerine göre yetiştiriyorum"
İzmir Ege Palas Otel'de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi'nde Wilma Elles ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu mankenler podyuma çıktı. Behrem Turan Ajans tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 12 firmanın 2022 sezonu gelinlik, nişan ve abiye tasarımları sergilendi. Wilma Elles defile sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Wilma Elles "Çocukları çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur. Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe... Bana mama değil anne diyorlar" dedi. TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun evlilik ehliyeti önerisine de destek veren Elles, konu hakkında şunları söyledi: "Evlilik ehliyeti harika. Ona uyar mıyım uygun muyum test etmek isterim. Bence daha önemli olan çocuk yetiştirme ehliyeti.-Evlilik ehliyeti çıkarsa harika bir yasa olur. Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene annem ve babam 35 sene evli kaldılar, sonra annem rahmetli oldu. Keşke tüm evlilikler uzun sürse... Yeniden evlenirsem böyle bir isterim..."
6
Dubai'de defile
Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın düzenlediği Dubai Fashion Week, ilk kez bir Türk moda tasarımcısını konuk etti. Modacı Pınar Bent, moda haftasının kapanış defilesini yaptı. Bent’in tasarladığı 50 gelinlik sergilendi. Dubai Meydan’daki defileyi Dubai Kraliyet Ailesi’nden bazı isimler de izledi. Ünlü modacı, “Bu önemli moda haftasında bir Türk modacı olarak ülkemi temsil etmekten dolayı gururluyum” dedi.
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4 günde 12 bin 500 kişi izledi
Ankara Congresium’da kapalı gişe sahnelenen ve biletleri haftalar önce tükenen “Amadeus”, 4 günde 12 bin 500 tiyatro sever tarafından izlenerek, yeni bir rekor daha kırdı. “Amadeus” gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 19 -20 Şubat tarihlerinde yeniden Ankara Congresium’da perde açacak.
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İstanbul’a geliyorlar
İNGİLİZ müzik grubu Arctic Monkeys, 2022 turnesi için hazırlıklara başladı. 2019’da sona eren “Tranquility Base Hotel + Casino Tour”un ardından yeni yılda sahneye dönmeye hazırlanan grup, turne kapsamında İstanbul’da da sahneye çıkacak. Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde performans sergileyecek. Biletler 24 Kasım’da satışa çıkacak.
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Klip Almanya’da çekildi
İnan Zararsız, üçüncü single’ı “Sevme”yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Zararsız’ın söz ve müziğini Yasin Aşk’la yazdığı şarkıya Almanya’da klip çekildi. Yönetmenliğini ise Tolga Poyraz üstlendi. Şarkıcı, henüz çok küçük yaştayken başlayan müzik tutkusunu mesleği haline getirdiğini söyledi.