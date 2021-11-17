Tarkan yeni yıla Mısır’da girecek

Wilma Elles: "Çocuklarımı Türk örf adetlerine göre yetiştiriyorum" İzmir Ege Palas Otel'de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi'nde Wilma Elles ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu mankenler podyuma çıktı. Behrem Turan Ajans tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 12 firmanın 2022 sezonu gelinlik, nişan ve abiye tasarımları sergilendi. Wilma Elles defile sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki çocuğu olan ve yeniden çocuk sahibi olmak için yumurtalarını donduran Wilma Elles "Çocukları çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur. Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe... Bana mama değil anne diyorlar" dedi. TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun evlilik ehliyeti önerisine de destek veren Elles, konu hakkında şunları söyledi: "Evlilik ehliyeti harika. Ona uyar mıyım uygun muyum test etmek isterim. Bence daha önemli olan çocuk yetiştirme ehliyeti.-Evlilik ehliyeti çıkarsa harika bir yasa olur. Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene annem ve babam 35 sene evli kaldılar, sonra annem rahmetli oldu. Keşke tüm evlilikler uzun sürse... Yeniden evlenirsem böyle bir isterim..."