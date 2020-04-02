Tarkan Köln’de karantinada

PINAR TEVETOĞLU HAMİLE DEĞİL Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. O dedikoduların da asılsız olduğu, Tevetoğlu’nun bebek beklemediği öğrenildi.