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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 07:52, /

Tarkan Köln’de karantinada

Tarkan tedbirli davrandı, koronavirüs vakaları bu denli artmadan önce ailesiyle beraber Almanya’daki evine yerleşti. Ünlü şarkıcı bugünlerde Köln sınırındaki Alzey kasabasında bulunan evden dışarıya adımını atmıyor.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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ÇİN’den çıkıp tüm dünyayı saran küresel virüs salgınından çok sayıda ünlü isim de nasibini aldı. Sanat dünyasından peş peşe hastalık haberleri gelirken, Tarkan bu konuda tedbirli davrandı.

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Mega Star, koronavirüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

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Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.

4PINAR TEVETOĞLU HAMİLE DEĞİL

PINAR TEVETOĞLU HAMİLE DEĞİL

Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. O dedikoduların da asılsız olduğu, Tevetoğlu’nun bebek beklemediği öğrenildi.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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