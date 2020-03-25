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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 15:12, /

Tarım ve Orman Bakanlığından faizsiz kredi duyurusu: Kimler faizsiz kredi alabilecekler? Faizsiz kredi başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere yönelik olarak 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini duyurdu. Tarımsal Üretim için faizsiz ve düşük faizli kredi kullanım esasları da paylaşıldı. Peki kimler faizsiz kredi alabilecekler? Faizsiz krediye hangi illerden başvuru alınacak? Faizsiz kredi başvuru şartları neler?

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Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu. Söz konusu şartlara uyan ve Talep eden üreticilere faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verilecek. Peki, faizsiz krediye kimler başvurabilecek?

2KİMLER FAİZSİZ KREDİ ALABİLECEK

KİMLER FAİZSİZ KREDİ ALABİLECEK?

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Büyükbaş hayvan besiciliği,

Küçükbaş hayvancılık,

Arıcılık,

Kanatlı sektörü,

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,

Su ürünleri sektörü,

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim,

Kontrollü örtüaltı tarımı,

Yem bitkisi üretimi,

Yurt içi sertifikalı tohum,

Fide,

Fidan üretimi,

Süs bitkisi üretimi,

Stratejik bitkisel üretim,

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık,

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim,

Tarım makineleri (traktör ayrık),

Traktör,

Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı,

Tarım makineleri parkı,

Arazi alımı (birleştirme),

Lisanslı depoculuk yatırımları,

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı,

Soğuk hava deposu yatırımları,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,

Sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi),

Özel ormancılık,

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Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,

Damızlık düve yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat,

Büyükbaş hayvan besiciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa,

Küçükbaş hayvancılıkta, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak.

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