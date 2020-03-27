Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2153 personel alımı hangi branşlarda yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alımı yapılacağını duyurdu. Farklı branşlarda yapılacak personel alımının detayları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2153 personel alımı hangi branşlarda yapılacak?
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Tarım ve Orman Bakanlığının daha önce duyurduğu 2 bin 153 personel alımının detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, personel alımı başvuru tarihlerini ve branş dağılımını açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda yapılacak?
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Konu ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:"Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun"
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.
Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.
Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.