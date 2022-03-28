Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yayımlanan duyurularda personel alımı yapılacak kadrolar hakkında bilgi verildi.



Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.