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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı müjdesinin ardından gözler başvuru tarihine ve şartlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

1/4Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun.' dedi ve alım yapılacak kontenjanları yayımladı.

2/4TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yayımlanan duyurularda personel alımı yapılacak kadrolar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

3/4Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun.' dedi ve alım yapılacak kontenjanları yayımladı. Başvuru şartları ise henüz belli olmadı.

4/4Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları

 

 

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