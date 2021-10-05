Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Personel alımı kura çekiminin ardından asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu adayların gerekli belgeleri kuruma iletmeleri gerekiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar
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Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı ve asil/yedek adaylar belli oldu. Başvuruların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi 4 Ekim’de gerçekleştirildi. Kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların istenilen belgeleri iş başvurusunda bulundukları kuruluş müdürlüklerine 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlık taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 118 işçi alımı için İŞ-KUR kanalı ile ilana çıkılmış ve toplam 23 bin 797 başvuru yapıldı. Bu kapsamda Noter tarafından kura çekim işlemi 04.10.2021 tarihinde 10:10-11:41 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların istenilen belgeleri iş başvurusunda bulundukları kuruluş müdürlüklerine 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor.
Kura sonucu adı çıkan adaylardan istenilen niteliklere sahip olmadığı halde yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Asil adaylardan başvurmayanlar ile başvuruda bulunduğu ilanda aranan şartları taşımayanların yerine sırasıyla yedek adayların evrakları incelenecektir.
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ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği
İkametgâh belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)
Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)
Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)
Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan öğrenim belgesi
Özel şartlarda belirtilen diğer sertifikalar
Özel şartlarda belirtilen SGK hizmet dökümü belgesi (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)
Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterlidir)
Belge teslimi şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye aracılığıyla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.