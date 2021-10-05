Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği



İkametgâh belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)



Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)



Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)



Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan öğrenim belgesi



Özel şartlarda belirtilen diğer sertifikalar



Özel şartlarda belirtilen SGK hizmet dökümü belgesi (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)



Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterlidir)



Belge teslimi şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye aracılığıyla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.