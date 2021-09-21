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Haber Giriş: 21 Eylül 2021 - 00:12 | 

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvurusu başladı! 118 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular İŞKUR üzerinden online olarak 20-24 Eylül tarihlerinde alınacak. İnşaat işçisi, temizlik görevlisi, tarım hizmetleri işçisi gibi kadrolar için işçi alımında ön başvurusu kabul edilenler Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimine dahil olabilecekler. Peki, 118 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, ayrıntılı bilgiler.

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Tarım ve Orman Bakanlığının sürekli işçi alımı için başvuruları 20 Eylül Pazartesi günü başladı. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler noter kurasıyla belirlenecek. 118 işçi alımı kadrosunu belirlemek için Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvurularını tamamlayabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü olacak. Kura sonuçları ise https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.

2TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 20-24 Eylül tarihlerinde alınacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3KURA ÇEKİMİ TARİHİ NE ZAMAN

KURA ÇEKİMİ TARİHİ NE ZAMAN?

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.

4ALINACAK KADROLAR

ALINACAK KADROLAR

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

5GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veyameslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabuledilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığıalmamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

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7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçedüzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıylasahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik veşartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar görevebaşlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısızolanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvanbakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idareninunvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

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