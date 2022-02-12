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Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu!

#Tarım#Bakan Bekir Pakdemirli#Tarım Destek Ödemesi

Tarım destek ödeme tarihleri çiftçilerin odaklandığı konuların başında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan tarım destek ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. 150 milyon 514 bin 827 lira hububat, baklagil ve dane mısır desteği, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira ödenecek. Peki, Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.

1/5Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak 2021 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu

Çiftçiye tarım desteği ödemelerini ne zaman yapılacağı belli oldu. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye destek ödemeleri için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

2/5TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

3/5Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak 2021 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu

Pakdemirli, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini sözlerine ekledi.

4/5ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5/5Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak 2021 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mazot desteği sağlayacağı çiftçiler için başvuru sürecini başlattı. ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ internet adresi üzerinden 18 Şubat tarihine kadar çevrim içi ortamda başvurular devam edecek. Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile başvuru yapması gerekiyor.

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#Tarım#Bakan Bekir Pakdemirli#Tarım Destek Ödemesi