Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu!

Çiftçiye tarım desteği ödemelerini ne zaman yapılacağı belli oldu. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye destek ödemeleri için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini sözlerine ekledi.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mazot desteği sağlayacağı çiftçiler için başvuru sürecini başlattı. ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ internet adresi üzerinden 18 Şubat tarihine kadar çevrim içi ortamda başvurular devam edecek. Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile başvuru yapması gerekiyor.