Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM Tarım Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2 bin 153 kişinin istihdam edileceği Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu, 15 Mayıs Cuma günü ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz bilgileri çerçevesinde online olarak yapılacak. Farklı branşlardan alım yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu alımlar için duyuruyu birkaç ay önce gerçekleştirmişti. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı tercih kılavuzu hakkında detayı bilgiler
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Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden gerçekleşecek. 2 bin 153 sözleşmeli personelin istihdam edileceği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu, sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başvuruların 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağını duyurmuştu. Bu tarihte başvuran kişiler arasından 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve bu kişiler göreve başlamak üzere işlemlerine tamamlayacak.
Peki, hangi branşlarda alım yapılacak ve başvuru nasıl gerçekleşecek?
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı daha yapılacağını söyledi. Alım yapılacak olan kadronun bin 163'ü mühendis, 11'i sağlık teknikeri, 50'si teknisyen, 139'u tekniker ve 790'ı veterinerlerden oluşacak. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sürecine dair detaylı bilgiler
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HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi.
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Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.