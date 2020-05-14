Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM Tarım Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden gerçekleşecek. 2 bin 153 sözleşmeli personelin istihdam edileceği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu, sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başvuruların 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağını duyurmuştu. Bu tarihte başvuran kişiler arasından 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve bu kişiler göreve başlamak üzere işlemlerine tamamlayacak.



Peki, hangi branşlarda alım yapılacak ve başvuru nasıl gerçekleşecek?