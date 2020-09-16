Tarık Akan mezarı başında anıldı! Rutkay Aziz: Rüyama çok giriyor, çok özlüyorum...

"ÖNEMLİ OLAN GELEMEYENLERİN DE KALBEN BURADA OLMALARI" Usta sanatçı Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, "Ben her sene olduğu gibi çok üzgünüm. Bu sene çok kalabalık bir anma töreni düzenlemek istemedik. Babamın okulundaki öğretmenlerden küçük gruplar halinde gelmelerini istedik. Babam da öyle isterdi. Onların sağlığını isterdi. Önemli olan gelemeyenlerin de kalben burada olmaları. Fiziken burada olmak başka bir şey ama önemli olan ruhunda bir dakika bile düşünüp ansalar ya da sevdikleri bir filminden bir sahneyi düşünseler bugün için bu bir insanın isteyebileceği, hayatta başarmış olarak kendine değerlendirebileceği bir şey olur. Üzgünüz, onu anıyoruz ve sevenlerinin onu düşündüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.