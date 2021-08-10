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Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 10:00 | 

Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" operasyonu!

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı. "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında, Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

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