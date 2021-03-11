Tarih belli oldu: ÖGG sınav sonuçları için geri sayım... ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.



- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.



- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma