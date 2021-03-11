Tarih belli oldu: ÖGG sınav sonuçları için geri sayım... ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınavı (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 20 Şubat'ta gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçları için tarih bilgisi yayınlanan takvimle paylaşılmıştı. Yayınlanan yıllık takvime göre sonuçlar mart ayında erişime açılacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
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20 Şubat 2021 Cumartesi günü gerçekleşen ÖGG sınavının üzerinden günler geçmesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Takvime göre, sınav sonuçları ise 12 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. 24-26 Şubat tarihleri aralığında adaylar sınav sorularına itiraz edebilecek.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
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- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma