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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 11:30 | 

Tarifeli uçuşlar, özel jetler derken para saçmışlar: En masraflı Prens Harry ile Meghan Markle

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin geçen yıl çıktıkları resmi gezilerin maliyeti açıklandı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency, Depo Photos

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1EN ÇOK ONLAR HARCADI
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EN ÇOK ONLAR HARCADI

Buna göre 2019 yılında en çok resmi seyahat harcamasını Prens Harry ile Meghan Markle yaptı. 

2AİLEDEN AYRILDILAR AMA HALA GÜNDEMDELER
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AİLEDEN AYRILDILAR AMA HALA GÜNDEMDELER

Aileden resmi olarak ayrıldıkları halde hala gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

3ARCHIE DE ONLARLA BİRLİKTEYDİ
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ARCHIE DE ONLARLA BİRLİKTEYDİ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçen yıl oğulları Archie'yi de yanlarına alıp çıktıkları Güney Afrika, Botswana, Angola ve Malawi turunun, tüm ailenin 2019'da çıktığı turların en pahalısı olduğu açıklandı.

4245 BİN STERLİN HARCADILAR
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245 BİN STERLİN HARCADILAR

Yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın turu için, tarifeli uçuşlar ve özel jetler de dahil harcanan para 245 bin sterlin. Buna çiftin yanında seyahat eden ekibin giderleri de dahil.

5TÜM AİLENİN MASRAFLARI 5.3 MİLYON STERLİN
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TÜM AİLENİN MASRAFLARI 5.3 MİLYON STERLİN

Tüm ailenin geçen yıl çıktığı gezilerin tutarı ise 5.3 milyon sterlin. Harry ile Meghan'ın gezisi ise diğer aile üyeleri arasında en pahalısı. Bütün bu masraflar ise ülkedeki mükelleflerin ödediği vergilerden karşılanıyor.

6KİLİT ÖNEMDE GEZİ
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KİLİT ÖNEMDE GEZİ

Bazı kaynaklar ise bu gezinin aile için "kilit" önemde olduğunu belirterek başta kara mayınlarına karşı yürütülen kampanya olmak üzere çok sayıda hayır işi için etkili adımlar atıldığını vurguladı.

7OLAY YARATAN RÖPORTAJ
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OLAY YARATAN RÖPORTAJ

ITV kanalı için çekilen videoda Markle, gözyaşlarını güçlükle tutarak Bana bugüne kadar ‘Nasılsın?’ diye soran pek olmadı. Perde arkasında ciddi problem yaşadığım bir dönemden geçtim. Her kadın hamileyken kırılgan olabilir" sözlerini sarf etmişti.

8SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI
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SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Markle'ın bu sözleri de kamuoyunda büyük tartışmalara neler olmuştu.

9İKİNCİ SIRADA PRENS CHARLES VAR
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İKİNCİ SIRADA PRENS CHARLES VAR

Geçen yıl İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin seyahat listesinde Prens Charles'ın iki günlük Umman gezisi ikinci sırada yer alıyor. Bu gezi için yapılan harcamanın tutarı 210 bin sterlin.

10ONLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
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ONLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Prens William ile Kate Middleton'ın geçen yılki Pakistan gezisi ise üçüncü sırada. Bu gezi toplamda 117 bin sterline mal oldu.

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