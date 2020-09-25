Tarifeli uçuşlar, özel jetler derken para saçmışlar: En masraflı Prens Harry ile Meghan Markle
İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin geçen yıl çıktıkları resmi gezilerin maliyeti açıklandı. Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency, Depo Photos
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EN ÇOK ONLAR HARCADI
Buna göre 2019 yılında en çok resmi seyahat harcamasını Prens Harry ile Meghan Markle yaptı.
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AİLEDEN AYRILDILAR AMA HALA GÜNDEMDELER
Aileden resmi olarak ayrıldıkları halde hala gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.
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ARCHIE DE ONLARLA BİRLİKTEYDİ
Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçen yıl oğulları Archie'yi de yanlarına alıp çıktıkları Güney Afrika, Botswana, Angola ve Malawi turunun, tüm ailenin 2019'da çıktığı turların en pahalısı olduğu açıklandı.
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245 BİN STERLİN HARCADILAR
Yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın turu için, tarifeli uçuşlar ve özel jetler de dahil harcanan para 245 bin sterlin. Buna çiftin yanında seyahat eden ekibin giderleri de dahil.
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TÜM AİLENİN MASRAFLARI 5.3 MİLYON STERLİN
Tüm ailenin geçen yıl çıktığı gezilerin tutarı ise 5.3 milyon sterlin. Harry ile Meghan'ın gezisi ise diğer aile üyeleri arasında en pahalısı. Bütün bu masraflar ise ülkedeki mükelleflerin ödediği vergilerden karşılanıyor.
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KİLİT ÖNEMDE GEZİ
Bazı kaynaklar ise bu gezinin aile için "kilit" önemde olduğunu belirterek başta kara mayınlarına karşı yürütülen kampanya olmak üzere çok sayıda hayır işi için etkili adımlar atıldığını vurguladı.
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OLAY YARATAN RÖPORTAJ
ITV kanalı için çekilen videoda Markle, gözyaşlarını güçlükle tutarak Bana bugüne kadar ‘Nasılsın?’ diye soran pek olmadı. Perde arkasında ciddi problem yaşadığım bir dönemden geçtim. Her kadın hamileyken kırılgan olabilir" sözlerini sarf etmişti.
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SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI
Markle'ın bu sözleri de kamuoyunda büyük tartışmalara neler olmuştu.
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İKİNCİ SIRADA PRENS CHARLES VAR
Geçen yıl İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin seyahat listesinde Prens Charles'ın iki günlük Umman gezisi ikinci sırada yer alıyor. Bu gezi için yapılan harcamanın tutarı 210 bin sterlin.
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ONLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
Prens William ile Kate Middleton'ın geçen yılki Pakistan gezisi ise üçüncü sırada. Bu gezi toplamda 117 bin sterline mal oldu.