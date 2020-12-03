Tarhun (Targun) hatun kimdir?

Targun Hatun ismiyle dizide yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır. İşte, Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bazı bilgiler