Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak - TKGM personel alımı başvuru şartları

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanıesas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısıbelirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğumtarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olanadaya öncelik tanınacaktır.



Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih veyer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Builan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligatyapılmayacaktır.