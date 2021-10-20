Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak - TKGM personel alımı başvuru şartları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00 ye kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin yazılı ilan paylaştı. Yayınlanan ilanda "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacıbulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birincifıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiylesözleşmeli personel alınacaktır." denildi.
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TKGM personel alımı başvuru şartları
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekildeistihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniylekurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisindeCumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelerihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almışolmak,4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanıesas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısıbelirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğumtarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olanadaya öncelik tanınacaktır.
Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih veyer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Builan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligatyapılmayacaktır.