Tanyeli: En büyük armağan oğullarım

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI Üç çocuk sahibi olan ünlü oyuncunun, bu çarpıcı paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Oyuncu Kate Hudson, en küçük çocuğu Rani ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 41 yaşındaki Hudson, bir de sevginin önemine değinen bir mesaja yer verdi fotoğrafıyla birlikte.