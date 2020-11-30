Tanya Kilitkayalı'dan Uğur Yılmaz Deniz'e destek: Güzel kalplim, her zaman yanındayım

Dün akşam gözyaşları içinde duygularını ifade eden Uğur'a en büyük destek Tanya Kilitkayalı'dan geldi. Kilitkayalı, Uğur ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp altına, 'Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım' mesajını düştü.