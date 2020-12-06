Tansiyon düşmüyor! Önlerine geleni yakıp yıktılar...

Paris'te sosyal adaletsizliğe ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. En az 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, "Küresel Güvenlik" yasa tasarısına karşı protesto düzenledi. Güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor.
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Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 90 farklı yerde gerçekleştirilen güvenlik yasası karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
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Nantes kentindeki gösterilerde çıkan olaylarda 1 polis yaralanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı.
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Kentte sendikaların ve alım gücünün düştüğünü savunan bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösteride, Hong Kong ve Şili'deki gösterilerde güvenlik güçlerine karşı kullanılan lazer de yer aldı.
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Göstericiler, polis müdahalesini püskürtmek için lazerleri polise doğrulttu.
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Marsilya, Lyon, Lille ve diğer Fransız kentlerinde de eylemler düzenlendi. Paris’teki gösteriler binlerce kişinin “Fransa, polis hakları diyarı”, “Güvenlik yasasını geri çekin” yazılı pankartlarla barışçı geçen yürüyüşüyle başladı.
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Ancak daha sonra “Black Bloc” (Siyah Blok) adlı grupla polis arasında çatışmalar patlak verdi.
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Paris'te öğleden sonra Porte des Lilas'tan başlayan gösteri, polisin verdiği güzergah izni üzerinden Republique Meydanı'nda son bulması gerekiyordu.
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Göstericilerin bir kısmı Republique Meydanı'na ulaşmış olmasına rağmen 2 bin kişilik bir grubun içinde bulunan yaklaşık 500 kişi şiddet olaylarına karışmış, çevredeki iş yerlerini tahrip edip arabaları ateşe vermişti.
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Ara sokaklara dağılan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, yakılan arabalar itfaiye tarafından söndürüldü.
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Bazı mağazaların ise yağmalandığı belirtildi. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi ve şiddete başvuran grupları 3 saate yakın süreyle geri püskürtmeye çalıştı.
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Bir grup, banka şubesini yağmaladı, çok sayıda belgeyi dışarıda yanan bir ateşe attı.
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Fransa’da polis şiddeti ve hükümetin polisin filme alınması ve yayınlanmasını yasaklayan “Küresel Güvenlik Yasası”nı meclise sunmasını protesto gösterilerinde şiddet olayları patlak verdi.
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Paris’te çok sayıda gösterici polise yanıcı cisimler fırlattı, mağazaların camlarını kırdı, araçları ateşe verdi ve barikatları yaktı.
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Paris geçen hafta da benzer gösterilere sahne olmuştu. Ülke genelinde, gazetecilik örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları dernekleri, yaklaşık 70 kentte, "Baskıcı yasaya karşı, özgürlük yürüyüşü" düzenlemişti.
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Fransa, hükümetin sivil özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alan güvenlik yasasını mecliste sunmasından bu yana sokak gösterilerine sahne oluyor.
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Tasarı, Macron’un 2022 seçimleri öncesinde kanun ve nizam konusunda daha sert bir tavır takınma çabasının bir parçası olarak görülüyor.
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Hükümet, polisin sanal ortamda nefret kampanyasına karşı da daha iyi korunması gerektiğini belirtiyor.
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Kasım ayı sonunda Paris'te Loopsider adlı müzik prodüksiyon şirketi sahibi Michel Zecler'e, 4 polisin uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıyınca ülkede, polis şiddetine karşı öfke arttı.
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Tepkiler karşısında Macron bu hafta içinde geri adım atarak, "polis şiddetini görüntülemeyi yasaklayan 24'üncü maddenin tümüyle yeniden yazılması için askıya alınması" talimatı verdi.
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Ancak yasanın muhalifleri bu adımı yetersiz buluyor.