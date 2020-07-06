'Tanrı'nın cennette bir meleği daha var artık': Ünlü oyuncu koronavürise yenildi
Üç ayı aşkın süredir koronavirüs nedeniyle girdiği komada yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu Nick Cordero hayata veda etti. Broadway sahnelerinin yıldızı olan Cordero 41 yaşındaydı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Cordero'nun eşi Amanda Kloost, zor günlerinde yanından ayrılmadığı eşinin ölümünü sosyal medya sayfasından duyurdu. Kloost duygusal bir mesaj eşliğinde Nick Cordero'nun hayata veda ettiği bilgisini paylaştı.
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TANRI'NIN BİR MELEĞİ DAHA VAR ARTIK
Cordero'nun bir fotoğrafına yer veren Kloost paylaşımına “Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Sevgili kocam bu sabah hayata veda etti" diye başladı.
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KALBİM PARAMPARÇA
Cordero'nun son anlarında ailesinin sevgisiyle sarmalandığını belirten Kloost, kalbinin paramparça olduğunu ifade etti. Kloost "Onsuz bir hayatı hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz” dedi.
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GELİŞMELERİ PAYLAŞIYORDU
Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero, koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken eşi de sosyal medyadan gelişmeleri duyuruyordu. Daha önce virüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Cordero'nun bir bacağı kesilmişti.
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LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN
Üç ayı aşkın süre komada kalan Cordero'nun eşi Kloots, birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazmıştı.
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HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM
Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazmıştı.
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SÜREKLİ DUA EDİYORUM
Amanda Kloots, sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda.
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BACAĞI KESİLMİŞTİ
Tiyatronun saygın ödüllerinden Tony'ye de aday gösterilen Nick Cordero'nun sağ bacağı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle kesilmişti.
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KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR
Cordero ile Amanda Kloots, 2017'de evlendiler. Çift kısa bir süre önce bir bebekleri dünyaya geldi.