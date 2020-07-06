MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Tanrı'nın cennette bir meleği daha var artık': Ünlü oyuncu koronavürise yenildi
GeriMagazin 'Tanrı'nın cennette bir meleği daha var artık': Ünlü oyuncu koronavürise yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:30,

'Tanrı'nın cennette bir meleği daha var artık': Ünlü oyuncu koronavürise yenildi

Üç ayı aşkın süredir koronavirüs nedeniyle girdiği komada yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu Nick Cordero hayata veda etti. Broadway sahnelerinin yıldızı olan Cordero 41 yaşındaydı.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cordero'nun eşi Amanda Kloost, zor günlerinde yanından ayrılmadığı eşinin ölümünü sosyal medya sayfasından duyurdu. Kloost duygusal bir mesaj eşliğinde Nick Cordero'nun hayata veda ettiği bilgisini paylaştı.

2TANRININ BİR MELEĞİ DAHA VAR ARTIK
Abone Olgoogle-news

TANRI'NIN BİR MELEĞİ DAHA VAR ARTIK

Cordero'nun bir fotoğrafına yer veren Kloost paylaşımına “Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Sevgili kocam bu sabah hayata veda etti" diye başladı.

3KALBİM PARAMPARÇA
Abone Olgoogle-news

KALBİM PARAMPARÇA

Cordero'nun son anlarında ailesinin sevgisiyle sarmalandığını belirten Kloost, kalbinin paramparça olduğunu ifade etti. Kloost "Onsuz bir hayatı hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz” dedi. 

4GELİŞMELERİ PAYLAŞIYORDU
Abone Olgoogle-news

GELİŞMELERİ PAYLAŞIYORDU

Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero, koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken eşi de sosyal medyadan gelişmeleri duyuruyordu. Daha önce virüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Cordero'nun bir bacağı kesilmişti.

5LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN
Abone Olgoogle-news

LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN

Üç ayı aşkın süre komada kalan Cordero'nun eşi Kloots, birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazmıştı.

6HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM
Abone Olgoogle-news

HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM

Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazmıştı.

7SÜREKLİ DUA EDİYORUM
Abone Olgoogle-news

SÜREKLİ DUA EDİYORUM

Amanda Kloots, sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda.

8BACAĞI KESİLMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

BACAĞI KESİLMİŞTİ

Tiyatronun saygın ödüllerinden Tony'ye de aday gösterilen Nick Cordero'nun sağ bacağı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle kesilmişti.

9KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR

Cordero ile Amanda Kloots, 2017'de evlendiler. Çift kısa bir süre önce bir bebekleri dünyaya geldi.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi