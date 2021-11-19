Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

ARABA, BENZİN İSTASYONU VE HÜLYA AVŞAR

Ne yalan söylemeli, iki tarafın da bu dürüst ve geçmişine sahip çıkan açıklamaları pek de alışık olduğumuz şeyler değil bu topraklarda. Çünkü yaşadıkları az buz skandal olmamış zamanında. Hemen geçmişe ışınlanalım: Tanju Çolak o dönem henüz Samsunspor’da. Galatasaray’a geçmemiş ve bekâr. Bir röportajda en büyük üç hayali sorulunca şöyle yanıt veriyor: Güzel bir spor araba, benzin istasyonu sahibi olmak ve Hülya Avşar!Benzin istasyonu sahibi olma hayalinin ardından Hülya Avşar’ın gelmesi dönemin talihsizliği.O zamanlar istasyon sahibi olmak havalı ve zengin bir durummuş, şimdi olsa pekala “Üçüncü nesil kahve dükkânı sahibi olmak” diyebilirdi Tanju Çolak.