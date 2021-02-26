Tanesi 5 TL’den satılıyordu... Denizden çıktı ayakkabı oldu...

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel bir şirkette yöneticilik yapan Taner Okan Acar ve Mehmet Özata, siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığının derisinin aksesuar ve giyim sektöründe kullanımını sağlayacak proje geliştirdi. İkili, patentini almaları durumunda kendilerine imkan tanınırsa bu projeyle istihdam alanı sağlamayı hedefliyor.



Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı tehdidi sürüyor. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.