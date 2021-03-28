Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yaklaşık üç sene önce ilk çocuğu Süleyman'ı kucağına alan Tanem Sivar ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerine Kemal ismini verdi. Edhem Dirvana, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: Geldi gönlümüzün sultanı, Kemalimiz. Dün gece saat 23.00'te Tanem nur topu gibi bir evlat getirdi bu dünyaya. İkinci defa baba olma sevincini yaşattığın, hayatına beni kabul ettiğin için sonsuz teşekkürler canım karıcım. Seni çok seviyorum. İyi ki evlendik de bu çocukları yaptık. Bahtın açık olsun canım oğlum Kemalim. Hoş geldin aramıza, ülkene ve dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmen için buradayız, kıymetini bil, şımarma akıllı ol!
2
CANER MENDİL SATIYORDU
Behzat Uygur, babası Nejat Uygur ile yaşadığı bir anısını anlattı... "Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, ‘Bunları satmam lazım’ deyince babam ‘Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?’ diye sordu. 'O ŞİMDİ ÇOK BEĞENİLEN BİR OYUNCU' Çocuk ‘Gelirim deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi. O şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk oldu."
3
TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAĞIM
BENAN Kocadereli, eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla henüz evliyken Ece Erken’in oturduğu evlerinin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat, 100 bin TL de manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada Kocadereli’nin avukatının mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Ece Erken’in söz konusu saldırıyı işlediği güvenlik kamerası kayıtlarında sabittir. Araçta meydana gelen hasar için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat talep ediyoruz.” Hakim, söz konusu güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından inceleniyor olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Kocadereli, duruşma sonrası yazılı açıklamada bulundu: “Hukuk önünde herkes eşittir. Bu dava sonucundan maddi bir beklentim yok. Tazminata karar verilmesi durumunda hak kazandığım bedeli şiddet gören kadınlar için kullanılmak üzere bağışlayacağım.”
4
İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK
RIZA Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu: “Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak bu kararı verdik.”
5
BOŞANMA DAVASI AÇTI
SERMİYAN Midyat’ın kendisi gibi oyuncu abisi Serhat Midyat, 25 yıldır evli olduğu Amerikalı eşi Jenny Midyat’a anlaşmalı boşanma davası açtı. Jenny Midyat, eşiyle fikir uyuşmazlığı yaşadığını ve hayatının çekilmez hale geldiğini iddia etti. Çiftin mahkemeye sunduğu protokole göre taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayacak. Jenny Midyat, çocuğu olduğu ve uzun zamandır evli olduğu için boşandıktan sonra da ‘Midyat’ soyadını kullanacak. Davanın ilk duruşması Jenny Midyat’ın Amerika’dan Türkiye’ye gelememesi üzerine ertelendi. Özge EĞRİKAR
6
GENÇLERE YETİŞEMİYORUM
OYUNCU Erkan Can, Duygu Kaya’nın Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği Dünya Tiyatrolar Haftası’ndaki konuğu oldu. Can, 46 yıldır sanat dünyasının içinde olduğunu ve tiyatroya Nejat Uygur sayesinde başladığını söyledi: “Nejat Uygur geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisidir. Gençlerin bunu devam ettirmesini istiyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bazen onlara yetişemiyorum. Gençler her işi becerebiliyor. Ben de onlardan umutluyum.” Oyuncu, iyi bir tiyatro izleyicisinin her şeyden değerli olduğunu belirtti: “400 kişilik bir salonda bir kişi bile sahnelenen oyunu anlasa, bu bizim için yeterlidir. İzleyici, güncel edebiyatı ve sanatın her dalını yakından takip etmelidir.”
7
DAHA BÜYÜK BİR EV OLURSA...
OYUNCU Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Çift, Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan’ın “Evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz” sözlerine farklı bir bakış açısı getirdi: “Kendine ait yaşam alanlarının olması güzel bir şey. Bu, çok modern bir yaklaşım. O ayrılığı daha büyük bir evde, farklı yaşam alanları kullanarak yaşayabilirsiniz.” Sevgililer, evde yemek yapmayıp dışarıdan sipariş verdiklerini de söyledi. Yusufi, “Yemek konusunda ben biraz daha yetenekliyim” derken Şahinkaya da “Makarna yaptım beğenmedi” açıklamasını yaptı. Cenker TEZEL