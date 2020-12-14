Tanem Sivar anne oluyor! Ünlü isim 5.5 aylık hamile...

Oteller sanatçılı yılbaşı gala yemeklerini iptal ederken, 31 Aralık’a kadar tedbirler değişmezse yalnızca otel misafirlerine hizmet vermeyi planlıyor.



Otel odalarında parti vermek isteyenler de sanatçılara şarkı söylemek için teklif götürmeye başlamış. Sanatçılara her türlü güveni veren bu işgüzarlar, partilerde cep telefonların toplanacağını ve yakalanmalarına neden olan sosyal medya haberlerinin de bu şekilde önüne geçeceklerini söylüyorlarmış.Oysa aşı gelmek üzere...



Belki de koronavirüsten kurtulmaya ramak kalmıştır. En azından havaların ısınmasına kadar beklemeliyiz. Ama sabırsız, vurdumduymaz, bencil, “bana bir şey olmaz” diyen insanlar hem kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını bir gecelik eğlence için riske ediyor.Eğlence hayatının durmasıyla maddi zorluk yaşayan müzisyenlere de bu yasağı delmek için baskı yapılıyor, muazzam paralar teklif ediliyor. Hem sevdiklerimiz hem de fedakarca çalışan sağlık ordusu için sabretmeliyiz. Bu yılbaşını da evimizde kendi izole hayatımızın içinde kutlayalım. Güzel günler yakın.