Tanem Sivar anne oluyor! Ünlü isim 5.5 aylık hamile...

Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı.
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Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
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Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber aldım! Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli... 3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak. Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum...
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Korsan yılbaşı partilerine dikkat!
Alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Ancak bazı işgüzarlar, otellerde büyük odaları kapatıp, “korsan yılbaşı partisi” peşinde! Hatta “sahneye” çıkması için sanatçılara teklif götürenler de var.
Kulağıma şaşırtıcı duyumlar gelmeye başladı. Yılbaşı partisi yapmak isteyenler farklı bir yol bulmuş. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan otellerde odalar kiralayıp partilerine burada devam etmek istiyorlarmış.
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Oteller sanatçılı yılbaşı gala yemeklerini iptal ederken, 31 Aralık’a kadar tedbirler değişmezse yalnızca otel misafirlerine hizmet vermeyi planlıyor.
Otel odalarında parti vermek isteyenler de sanatçılara şarkı söylemek için teklif götürmeye başlamış. Sanatçılara her türlü güveni veren bu işgüzarlar, partilerde cep telefonların toplanacağını ve yakalanmalarına neden olan sosyal medya haberlerinin de bu şekilde önüne geçeceklerini söylüyorlarmış.Oysa aşı gelmek üzere...
Belki de koronavirüsten kurtulmaya ramak kalmıştır. En azından havaların ısınmasına kadar beklemeliyiz. Ama sabırsız, vurdumduymaz, bencil, “bana bir şey olmaz” diyen insanlar hem kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını bir gecelik eğlence için riske ediyor.Eğlence hayatının durmasıyla maddi zorluk yaşayan müzisyenlere de bu yasağı delmek için baskı yapılıyor, muazzam paralar teklif ediliyor. Hem sevdiklerimiz hem de fedakarca çalışan sağlık ordusu için sabretmeliyiz. Bu yılbaşını da evimizde kendi izole hayatımızın içinde kutlayalım. Güzel günler yakın.
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Direksiyon genç sevgilide
Cemiyetin ünlü ismi Kemal Gülman, kendisinden 30 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile İstanbul trafiğinde objektiflere takıldı. Yazın Bodrum’da tatil yaparken ilk kez objektiflere takılan çift, bu kez Karaköy’de kırmızı ışıkta beklerken görüntülendi. Gülman ve sevgilisinin araç içerisinde bile maske takmaları, gözden kaçmadı.
Direksiyonu genç sevgilisine emanet ettiği görülen Kemal Gülman, gazetecileri fark edince maskesini indirerek gülümserken, Eda Cideli’nin yüzü asıldı.
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Yeni görevine başladı
Sosyal yaşamın renkli isimlerinden Elif İnci Aras, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.Ortağı olduğu mobilya ve mimarlık firmasıyla 2010 yılında yollarını ayıran Elif Hanım, eğitimine geri dönmüştü.
Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim yüksek lisansı aldıktan sonra aile şirketi olan Aras Holding’de iş başı yapmıştı. Şirkette çeşitli bölümlerde çalıştıktan sonra Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Elif Hanım, şirketin denetim konularını ve sosyal sorumluluk konularında faaliyetlerini yürütecek.Sosyal derneklerde çalışmalarından tanıdığım Elif Hanım’ı yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum.