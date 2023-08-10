×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Tan Taşçı'nın sağlık durumu nasıl, kaza nasıl oldu? İşte ilk görüntüler! Ünlü şarkıcı Tan Taşçı son durum bilgisi...

Güncelleme Tarihi:

#Tan Taşçı#Tan Taşçı Kaza#Tan Taşçı'nın Sağlık Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 12:01

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Tan Taşçı trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Tan Taşçı son durum bilgileri hayranları tarafından merak ediliyor. Ekibiyle birlikte Burdur'dan Antalya yönünde giderken meydana gelen kazada yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tan Taşçı'nın sağlık durumu hakkında basın danışmanı bilgilendirmede bulundu. Peki, Tan Taşçı'nın sağlık durumu nasıl, kaza nasıl oldu? Tan Taşçı kimdir? İşte Tan Taşçı son durum gelişmeleri...

1/3Tan Taşçının sağlık durumu nasıl, kaza nasıl oldu İşte ilk görüntüler Ünlü şarkıcı Tan Taşçı son durum bilgisi...

Tan Taşçı ve yanında bulunan iki kişi Antalya'da trafik kazası geçirdi. Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur’dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Peki, Tan Taşçı'nın sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

2/3TAN TAŞÇININ SAĞLIK DURUMU NASIL

TAN TAŞÇI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçı ve arkadaşlarının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ekip hastanede müşahede altına alındı.

Hürriyet'in ulaştığı Tan Taşçı'nın basın danışmanı, 'Sağlık durumları iyi, menajerinin kafasında ufak çaplı bir hasar var' dedi.

EN SON HABERLER

3/3TAN TAŞÇI KİMDİR

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Tan Taşçı 30 Ekim 1981, Hannover, Hildesheim doğumludur.

Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapar ve verdiği röportajlarda "Yapacağım her albümde yeni bir cover şarkı koymayı düşünüyorum." şekilde demeçler verir.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlar.

Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single yayınlar.

Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tan Taşçı#Tan Taşçı Kaza#Tan Taşçı'nın Sağlık Durumu

EN SON HABERLER