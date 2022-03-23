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Tamer Karadağlı’nın eski sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?

#Iraz Yıldız#Iraz Yıldız Kimdir#Tamer Karadağlı

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ile 25 yaşındaki Iraz Yıldız ayrıldı. Fazıl Say tarafından keşfedilen Iraz Yıldız, ailesiyle birlikte Antalya'dan Ankara'ya taşınmış, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Peki, Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?

1/3Tamer Karadağlı’nın eski sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında

Müzik hayatına 5 yaşında başlayan ve genç yaşına rağmen birçok ödül kazanan Iraz Yıldız, 1996 yılında dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda 2006-2009'da Yuriy Sayutkin'in öğrencisi olan Iraz Yıldız, 2007'de Rusya'da yapılan "3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması"nda, 2009'da Sofya'da yapılan "Genç Virtüözler Yarışması"nda, aynı yıl Mersin'de düzenlenen "1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması"nda Mansiyon Ödülü kazandı.

2/3Tamer Karadağlı’nın eski sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında

"10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri"nde çalan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MİAM) düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'nde de Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

Yıldız, 2009'da Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen "Uluslararası Müzik Festivali"ne davet edilirken, "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında 2010'da birçok konser verdi.

3/3Tamer Karadağlı’nın eski sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında

Çalışmalarına 2010'da başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam eden genç piyanist, bir süredir 53 yaşındaki Tamer Karadağlı ile birlikte.

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#Iraz Yıldız#Iraz Yıldız Kimdir#Tamer Karadağlı