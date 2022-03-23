Tamer Karadağlı’nın eski sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Müzik hayatına 5 yaşında başlayan ve genç yaşına rağmen birçok ödül kazanan Iraz Yıldız, 1996 yılında dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda 2006-2009'da Yuriy Sayutkin'in öğrencisi olan Iraz Yıldız, 2007'de Rusya'da yapılan "3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması"nda, 2009'da Sofya'da yapılan "Genç Virtüözler Yarışması"nda, aynı yıl Mersin'de düzenlenen "1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması"nda Mansiyon Ödülü kazandı.