Tamer Karadağlı'dan eleştirilere sert yanıt: Aşkta yaş farkı olmaz
Söz konusu aşk olduğunda, birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte, ünlü çiftlerin aralarındaki yaş farkları...
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Tamer Karadağlı’nın genç piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu.
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54 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere şu cevabı verdi: “Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.”
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İşte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler
Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 doğumlu (48 yaşında), eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu. Aralarında 14 yaş farkı var.
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Halit Ergenç 30 Nisan 1970 doğumlu (50 yaşında), eşi Bergüzar Korel 27 Ağustos 1982 doğumlu (38 yaşında).Aralarında 12 yaş farkı var.
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Donald Trump 14 Haziran 1946 doğumlu (74 yaşında), eşi Melania Trump 26 Nisan 1970 doğumlu (50 yaşında).Aralarında 24 yaş farkı var.
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Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 doğumlu (38 yaşında), eşi Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 doğumlu (28 yaşında).Aralarında 10 yaş farkı var.
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Angelina Jolie 4 Haziran 1975 doğumlu (45 yaşında) Brad Pitt 18 Aralık 1963 doğumlu (57 yaşında).Yaş Farkı: 12
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 3 evlatlık toplam 6 çocuğu var. Çiftin Eylül 2016'da açılan boşanma davası 10 Ağustos 2017'de sona ermişti.
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Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu (46 yaşında), eşi Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu (33 yaşında).Aralarında 13 yaş farkı var.
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Pınar Altuğ 2 Eylül 1974 doğumlu (46 yaşında), eşi Yağmur Atacan 19 Mayıs 1983 doğumlu (37 yaşında).Aralarında 9 yaş farkı var.
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Beren Saat 26 Şubat 1984 doğumlu (36 yaşında), eşi Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 doğumlu (46 yaşında).Aralarında 10 yaş farkı var.
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Kibariye 10 Ağustos 1960 doğumlu (60 yaşında), eşi Ali Küçükbalçık 1981 doğumlu. Aralarında 21 yaş farkı var.
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Mazhar Alanson 13 Şubat 1950 (70 yaşında), eşi Biricik Suden 1963 doğumlu (57 yaşında)Aralarında 13 yaş farkı var.
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Engin Hepileri 3 Mart 1978 doğumlu (42 yaşında), eşi Beyza Şekerci 24 Eylül 1988 (32 yaşında).Aralarında 10 yaş farkı var.
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Arzum Onan 46, Mehmet Aslantuğ ise 58 yaşında. Aralarında 12 yaş farkı var.