Tamer Karadağlı'dan Can Yaman, Coşkun Sabah ve Özcan Deniz açıklaması...

ASMALI KONAK & ÖZCAN DENİZ * O zamanların en çok izlenen dizisi Asmalı Konak, Abdullah Oğuz Seymen karakterini sizin canlandırmanızı düşünmüş ama, o rol Özcan Deniz’e gidiyor. O dönemde Asmalı Konak’ın başarısını düşündüğünüzde hiç içinizden geçti mi: Asmalı Konak’ta Seymen’i ben oynasaydım diye kıskandınız mı?



- Hayır çünkü biz Asmalı Konak’ı reytinglerde geçiyorduk. (gülüyor) Ben Özcan’dan başka kimseyi düşünemiyorum Asmalı Konak’ta. Tabii ki bir proje yapılırken farklı farklı aktörler düşünülür ve en doğrusu için karar verilir. Ben de o rol için düşünülen oyunculardan biriymişim Abdullah Oğuz’un söylediği kadarıyla; ama Özcan Deniz’in daha uygun olduğunu düşünüp Özcan Deniz’le devam etmişler. İyi ki onunla yola devam etmişler, ben çok beğenerek izliyordum Özcan’ı; biz aynı dönem yayındaydık Asmalı Konak’la, aynı kanaldaydık ve bir gün ara ile yayınlanıyorduk ve reytinglerde hep yarışıyorduk. Onlar bizi bir hafta geçiyordu, biz onları sonraki hafta geçiyorduk. Aslında onların yaptığı iş daha zordu, büyük bir prodüksüyonla çalışıyorlardı, biz Çocuklar Duymasın’da bir sit-com çekiyorduk, bir salon bir mutfakta geçiyordu hikaye ve Asmalı Konak’ı geçiyorduk. Tekrarlarıyla birlikte en çok izlenen dizi oldu Çocuklar Duymasın. Her bir bölümü 900 kez ile 4 bin kez arasında gösterildi. Galiba Özcan beni kıskanıyordur şimdi (Kahkahalar) Her rol oynayana yakışıyor.