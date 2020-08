Tamer Karadağlı'dan Can Yaman, Coşkun Sabah ve Özcan Deniz açıklaması...

CAN YAMAN’I TANIMIYORUM * Sosyal medya sorusudur aynı zamanda. Size genç oyuncularla ilgili “En çok kimi beğeniyorsunuz” diye soru yöneltiliyor, siz de “Hepsini birbirine karıştırıyorum, hepsi kirli sakallı aynı şekilde bakıyor, kızlar da öyle hiçbirini ayırt edemiyorum” demişsiniz… Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Uğur Pektaş, Can Yaman gibi uzun soluklu dizilerde rol alan genç jenerasyon geldi aklımıza… Rakamları gayet güzel, oynadıkları diziler uzun soluklu sürmüş, çok büyük fan kitleleri var, beğenenler, sevenler var. Hepsi birbirine benziyor yorumunuza istinaden “Genç oyuncuları kıskanıyor musunuz?



- Yoo hayır niye kıskanayım. Ben kendi dönemimi yaşadım, şimdi bu da onların dönemi, onlar da bu dönemi yaşayacak. Ne güzel, güzel işler yapıyorlarsa ve dizileri seyrediliyorsa ne ala… Ama bu söylediğiniz isimlerden birkaç tanesini tabii ki tanıyorum ama, bazılarını tanımıyorum. Çünkü her diziyi oturup seyretmiyorum. Baktığım zaman herkesin kirli sakallı, tek bir tip içinde olmasını …… “ Ateş söze girdi: “Kıvanç Tatlıtuğ, Uğur Pektaş, Can Yaman dedim. Bunlardan hangisini tanımıyorsunuz? “Tamer Karadağlı: “Can Yaman’ı tanımıyorum. Ayıp mı ediyorum? Bu belki de benim cehaletimdir. Çünkü dediğim gibi dizi seyretmiyorum. 2 buçuk saat dizi seyredecek vaktim yok benim.