Tamer Karadağlı: Gönül ilişkim için kızımın teyidi gerekmez
Tamer Karadağlı, sosyal medya fenomeni Didem Ceran’la aşk yaşadığı iddialarını reddetti ve ekledi: “Gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir.”
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Oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya fenomeni Didem Ceran’ı kızı Zeyno’yla tanıştırdığı haberlerine isyan etti. Ünlü oyuncu, Ceran’la sevgili olmadığını ve aşk yaşadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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Karadağlı, fenomenle iş görüşmesi için buluştuğunu söyledi: “Kızım Zeyno’nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk.
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Kendisi ile aramızda bir ‘sevgili’ olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum.
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Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir.”