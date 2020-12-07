Tamer Karadağlı: 1996 yılındaki arabam

İşte klasik otomobil tutkunu ünlüler Otomobil tutkusu bambaşka bir şey… Öyle ki kimisi spor otomobilleri tercih ederken kimisi de tam bir klasik otomobil tutkunu.



Türkiye’deki ünlülerde ise klasik otomobil merakı hat safhada. Klasik otomobilleriyle nam salmış ünlü isimleri, sizler için derledik.