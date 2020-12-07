Tamer Karadağlı: 1996 yılındaki arabam

Otomobil tutkusu bambaşka bir şey… Öyle ki kimisi spor otomobilleri tercih ederken kimisi de tam bir klasik otomobil tutkunu.Türkiye’deki ünlülerde ise klasik otomobil merakı hat safhada. Klasik otomobilleriyle nam salmış ünlü isimler, sizler için derledik.
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Oyuncu Tamer Karadağlı fotoğraf albümünü karıştırmaya devam ediyor. Pandemi sürecini evinde geçiren ünlü oyuncu eski günleri yad etti. 1996 yılında kullandığı arabasını paylaşan Karadağlı altına şu notu düştü:
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1996 yılındaki arabam. 1976 model Pontiac TransAm. V8 300 bg.. Şimdiki arabalarla alakası yok. Kullanmak maharet isterdi. Çok keyif alarak kullanmıştım.
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İşte klasik otomobil tutkunu ünlüler
Otomobil tutkusu bambaşka bir şey… Öyle ki kimisi spor otomobilleri tercih ederken kimisi de tam bir klasik otomobil tutkunu.
Türkiye’deki ünlülerde ise klasik otomobil merakı hat safhada. Klasik otomobilleriyle nam salmış ünlü isimleri, sizler için derledik.