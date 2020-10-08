İkinci kızının doğumunu böyle duyurdu

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Bernie Eccletonee'un kızı Tamara ile eşi Jay Ruthland ikinci çocuklarına da kavuştu.
Instagram, Mega New Agency
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BU PAYLAŞIMLA DUYURDU
Ecclestone; ikinci kızının da dünyaya gelişini Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine duyurdu.
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İKİNCİ KIZ BEBEK GELDİ
Ecclestone, büyük kızı Sofia ile yeni dünyaya gelen ve Serena adını verdikleri bebeğin bir fotoğrafını "Üç hafta önce Serena ile tamamlandık. Kızım Fifi'nin (Sofia) kız kardeşine olan sevgisini görmek beni hayal edebileceğimden de daha mutlu etti" notuyla paylaştı.
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İSVİÇRE'DE DOĞUM YAPTI
Ecclestone'un geçtiğimiz eylül ayında İsviçre'nin Bern kentinde bir klinikte doğum yaptığı belirtildi.
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BABASI DA DUYURDU
35 yaşındaki Tamara Ecclestone'un babası Bernie de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha büyükbaba olmaktan duyduğu mutluluğu" dile getirdi. 89 yaşındaki Bernie Ecclestone da birkaç ay önce genç eşinden Ace adı verilen bir bebek sahibi olmuştu.
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2013'TE EVLENDİLER
Ünlü iş adamının Slavica Eccseltone ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tamara ile Jay Ruthland 2013 yılında evlendi. Bir yıl sonra Sofia adını verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi.