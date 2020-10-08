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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 16:10 | 

İkinci kızının doğumunu böyle duyurdu

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Bernie Eccletonee'un kızı Tamara ile eşi Jay Ruthland ikinci çocuklarına da kavuştu.

Instagram, Mega New Agency

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1BU PAYLAŞIMLA DUYURDU
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BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

Ecclestone; ikinci kızının da dünyaya gelişini Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine duyurdu.

2İKİNCİ KIZ BEBEK GELDİ
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İKİNCİ KIZ BEBEK GELDİ

Ecclestone, büyük kızı Sofia ile yeni dünyaya gelen ve Serena adını verdikleri bebeğin bir fotoğrafını "Üç hafta önce Serena ile tamamlandık. Kızım Fifi'nin (Sofia) kız kardeşine olan sevgisini görmek beni hayal edebileceğimden de daha mutlu etti" notuyla paylaştı.

3İSVİÇREDE DOĞUM YAPTI
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İSVİÇRE'DE DOĞUM YAPTI

Ecclestone'un geçtiğimiz eylül ayında İsviçre'nin Bern kentinde bir klinikte doğum yaptığı belirtildi.

4BABASI DA DUYURDU
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BABASI DA DUYURDU

35 yaşındaki Tamara Ecclestone'un babası Bernie de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha büyükbaba olmaktan duyduğu mutluluğu" dile getirdi. 89 yaşındaki Bernie Ecclestone da birkaç ay önce genç eşinden Ace adı verilen bir bebek sahibi olmuştu.

52013TE EVLENDİLER
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2013'TE EVLENDİLER

Ünlü iş adamının Slavica Eccseltone ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tamara ile Jay Ruthland 2013 yılında evlendi.  Bir yıl sonra Sofia adını verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi.

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