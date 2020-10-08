İkinci kızının doğumunu böyle duyurdu

İKİNCİ KIZ BEBEK GELDİ Ecclestone, büyük kızı Sofia ile yeni dünyaya gelen ve Serena adını verdikleri bebeğin bir fotoğrafını "Üç hafta önce Serena ile tamamlandık. Kızım Fifi'nin (Sofia) kız kardeşine olan sevgisini görmek beni hayal edebileceğimden de daha mutlu etti" notuyla paylaştı.