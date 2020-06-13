Tamamen değişti! Bu kurallara dikkat...

Pandemi sürecinde hayat yavaş yavaş normale dönerken alınması gereken önlemler konusunda da dikkatli davranmak gerekiyor. Uçak seyahatleri de başlamışken işte yenilenen yolculuklar...
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1
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlara katılacak tüm yolcuların HES kodu alması zorunlu kılınmıştır. Uçuşunuzdan önce Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ya da SMS'le kodunuzu almanız gerekiyor. İşte genel bilgiler, dikkat etmeniz gerekenler...
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Online check-in
Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya havayolu şirketlerinin web siteleri üzerinden online olarak yapmanız faydalı olacaktır.
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Kişisel maske ve hijyen malzemesi
Kişisel sağlık kapsamında, evinizden çıktığınız andan itibaren maske takmanız gerekir. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı, seyahat sürelerinizi göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve hijyenik mendil bulundurmanız gerekmektedir. Kullanılan maskeleriniz, ön kısımlarına el değmeden ihtiyaç torbasına atılmalıdır.
4
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Kabin bagajı
Çevre ile fiziksel temaslarınızı en aza indirebilmek adına, yalnızca izin verilen ölçülerde (üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg'ı geçmemelidir) kişisel ve değerli eşyalarınızı yanınıza almanıza izin verilecektir.
5
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Diğer tüm kabin bagajlarınız check-in işlemi sırasında kayıtlı bagaj olarak yerleştirilmek üzere teslim alınacaktır. Kullanılamayacak kabin bagaj hakkınız ise uçuştaki bagaj hakkınıza ilave edilecektir.
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Kabin içine alınacak eşyalar
Dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi, şemsiye vb. kişisel eşyalarınızdan sadece biri kabin içine kabul edilecektir. Kabinde taşınabilecek eşyaların üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg'ı geçmemelidir.
7
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Maske kullanımı
Havalimanına girişinizden itibaren maske takmanız zorunludur.
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Sosyal mesafe
Güvenli fiziksel mesafeniz için sınırlar çizgilerle belirtilmiştir. En az 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyunuz.
9
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Dezenfektan
Havalimanlarındaki geçiş noktalarına dezenfektanlar yerleştirilmiştir.
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Ateş ölçümü
Uçuşunuz öncesinde havalimanında vücut sıcaklık ölçümü yapılacaktır.
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Koruyucu siperlik
İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet noktalarındaki tüm masalara, personel ile aranızdaki güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiştir.
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Personel ekipmanı
Havalimanındaki tüm personel maske ve gerekli diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktadır.
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Temassız check-in
Kontuarlarda pasaport veya kimlik alışverişi yapmadan temassız check-in ve bagaj teslim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Temassız self check-in
İç hat uçuşu gerçekleştirecekseniz, havalimanında bulunan kiosklardan temassız check-in işlemi yapabilirsiniz.
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Otomatik bagaj teslimi
Biniş kartınızı önceden almışsanız, Otomatik Bagaj Teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi yapabilirsiniz.
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Pasaport geçişi
Pasaport geçişlerinizde sosyal mesafeyi korumak için 1,5 metrelik aralıklarla sınırlar çizilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.
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Personel ekipmanı
Kabin ekipleri her uçuş öncesi ateş ölçümü yapılmakta ve uçuşlarda kullanmak üzere maske, gözlük, eldiven ve kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmaktadır.
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Maske kullanımı
Uçağa biniş dahil tüm süreçlerde maske kullanmanız gerekmektedir.
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Temassız uçağa biniş
Uçağa biniş sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Küçük gruplar halinde kontrol noktasına alınacak ve tüm uçağa biniş kontrolleriniz de temassız bir şekilde gerçekleştirilecektir.
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Biniş noktası
Uçağa binişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.
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Biniş sırası
Kabin içindeki yığılmaları azaltmak amacıyla, en arka sıradan başlayarak uçağa binilecektir.
Uçaktan inişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde de sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.
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Kontrollü bagaj alımı
Bagaj alımlarınızda fiziksel teması azaltmak amacıyla ilgili süreçlerde düzenlemeler sağlanmıştır.
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DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR
erminallerde de mümkün olduğu kadar asansör yerine merdiven kullanılmalı. Asansörler kullanılacaksa da sosyal mesafe göz önünde bulundurularak asansöre normal kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin binmesi sağlanmalı.
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Uçak içinde kullanılacak ikram masaları, ekranlar, emniyet kemerleri, kol dayama yerleri ve koltuk üstü bagaj konulan dolaplar kullanıldıktan sonra mutlaka eller dezenfektan ile temizlenmeli. Dezenfektan kullanmadan önce de ellerle yüz, ağız, burun ve gözlere dokunmamaya dikkat edilmeli.