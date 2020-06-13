Tamamen değişti! Bu kurallara dikkat...

DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR erminallerde de mümkün olduğu kadar asansör yerine merdiven kullanılmalı. Asansörler kullanılacaksa da sosyal mesafe göz önünde bulundurularak asansöre normal kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin binmesi sağlanmalı.