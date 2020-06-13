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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 08:10,

Tamamen değişti! Bu kurallara dikkat...

Pandemi sürecinde hayat yavaş yavaş normale dönerken alınması gereken önlemler konusunda da dikkatli davranmak gerekiyor. Uçak seyahatleri de başlamışken işte yenilenen yolculuklar...

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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlara katılacak tüm yolcuların HES kodu alması zorunlu kılınmıştır. Uçuşunuzdan önce Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ya da SMS'le kodunuzu almanız gerekiyor. İşte genel bilgiler, dikkat etmeniz gerekenler...

2Online check-in
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Online check-in

Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya havayolu şirketlerinin web siteleri üzerinden online olarak yapmanız faydalı olacaktır.

3Kişisel maske ve hijyen malzemesi
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Kişisel maske ve hijyen malzemesi

Kişisel sağlık kapsamında, evinizden çıktığınız andan itibaren maske takmanız gerekir. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı, seyahat sürelerinizi göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve hijyenik mendil bulundurmanız gerekmektedir. Kullanılan maskeleriniz, ön kısımlarına el değmeden ihtiyaç torbasına atılmalıdır.

4Kabin bagajı
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Kabin bagajı

Çevre ile fiziksel temaslarınızı en aza indirebilmek adına, yalnızca izin verilen ölçülerde (üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg'ı geçmemelidir) kişisel ve değerli eşyalarınızı yanınıza almanıza izin verilecektir.

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Diğer tüm kabin bagajlarınız check-in işlemi sırasında kayıtlı bagaj olarak yerleştirilmek üzere teslim alınacaktır. Kullanılamayacak kabin bagaj hakkınız ise uçuştaki bagaj hakkınıza ilave edilecektir.

6Kabin içine alınacak eşyalar
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Kabin içine alınacak eşyalar

Dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi, şemsiye vb. kişisel eşyalarınızdan sadece biri kabin içine kabul edilecektir. Kabinde taşınabilecek eşyaların üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg'ı geçmemelidir.

7Maske kullanımı
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Maske kullanımı

Havalimanına girişinizden itibaren maske takmanız zorunludur.

8Sosyal mesafe
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Sosyal mesafe

Güvenli fiziksel mesafeniz için sınırlar çizgilerle belirtilmiştir. En az 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyunuz.

9Dezenfektan
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Dezenfektan

Havalimanlarındaki geçiş noktalarına dezenfektanlar yerleştirilmiştir.

10Ateş ölçümü
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Ateş ölçümü

Uçuşunuz öncesinde havalimanında vücut sıcaklık ölçümü yapılacaktır.

11Koruyucu siperlik
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Koruyucu siperlik

İstanbul Havalimanı'ndaki hizmet noktalarındaki tüm masalara, personel ile aranızdaki güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiştir.

12Personel ekipmanı
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Personel ekipmanı

Havalimanındaki tüm personel maske ve gerekli diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktadır.

13Temassız check-in
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Temassız check-in

Kontuarlarda pasaport veya kimlik alışverişi yapmadan temassız check-in ve bagaj teslim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

14Temassız self check-in
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Temassız self check-in

İç hat uçuşu gerçekleştirecekseniz, havalimanında bulunan kiosklardan temassız check-in işlemi yapabilirsiniz.

15Otomatik bagaj teslimi
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Otomatik bagaj teslimi

Biniş kartınızı önceden almışsanız, Otomatik Bagaj Teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi yapabilirsiniz.

16Pasaport geçişi
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Pasaport geçişi

Pasaport geçişlerinizde sosyal mesafeyi korumak için 1,5 metrelik aralıklarla sınırlar çizilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.

17Personel ekipmanı
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Personel ekipmanı

Kabin ekipleri her uçuş öncesi ateş ölçümü yapılmakta ve uçuşlarda kullanmak üzere maske, gözlük, eldiven ve kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmaktadır.

18Maske kullanımı
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Maske kullanımı

Uçağa biniş dahil tüm süreçlerde maske kullanmanız gerekmektedir.

19Temassız uçağa biniş
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Temassız uçağa biniş

Uçağa biniş sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Küçük gruplar halinde kontrol noktasına alınacak ve tüm uçağa biniş kontrolleriniz de temassız bir şekilde gerçekleştirilecektir.

20Biniş noktası
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Biniş noktası

Uçağa binişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.

21Biniş sırası
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Biniş sırası

Kabin içindeki yığılmaları azaltmak amacıyla, en arka sıradan başlayarak uçağa binilecektir.

22İniş süreci
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İniş süreci

Uçaktan iniş 10'arlı sıralar halinde, kabin ekibinin anons ve yönlendirmelerine uyarak 2'şer dakikalık bekleme süreleriyle gerçekleştirilecektir

23İniş işlemi
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İniş işlemi

Uçaktan inişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde de sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.

24Kontrollü bagaj alımı
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Kontrollü bagaj alımı

Bagaj alımlarınızda fiziksel teması azaltmak amacıyla ilgili süreçlerde düzenlemeler sağlanmıştır.

25DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR
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DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR

erminallerde de mümkün olduğu kadar asansör yerine merdiven kullanılmalı. Asansörler kullanılacaksa da sosyal mesafe göz önünde bulundurularak asansöre normal kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin binmesi sağlanmalı.

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Uçak içinde kullanılacak ikram masaları, ekranlar, emniyet kemerleri, kol dayama yerleri ve koltuk üstü bagaj konulan dolaplar kullanıldıktan sonra mutlaka eller dezenfektan ile temizlenmeli. Dezenfektan kullanmadan önce de ellerle yüz, ağız, burun ve gözlere dokunmamaya dikkat edilmeli.

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