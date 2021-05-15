Gündem İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 13:07 | 15 Mayıs 2021 - 13:14

Tam kapanmada yapmak istediği sürpriz kötü bitti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tam kapanma denetimleri sırasında izin belgesiz taksiyle yola çıkan genç, nişanlısına çiçek götürmek isterken polis ekiplerine takıldı. Kısıtlamadan haberi bulunmadığını, nişanlısına çiçek vermek için yola çıktığını söyleyen kişiye 3 bin 460 lira ceza uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayan gencin tişörtündeki 'gentel men' yazısı ise dikkat çekti. Öte yandan aynı noktaya otomobil ile gelen iki kişinin daha izin belgesi bulunmadığı belirlendi, bu kişilere de cezai işlem uygulandı.