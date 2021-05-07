Tam kapanmada sınavlar için 15 kilit öneri

3) CESARETLENDİRİN Bu süreç, direnç ve dayanıklılık becerilerinin geliştirilebileceği bir dönem. Çocuklar, güçlü oldukları noktaları vurgulanarak cesaretlendirilmeli. Olumlu anılar, geçmişte başarılı oldukları hikâyeler onların yılmazlık becerilerinin geliştirilmesinde “koruyucu faktör” olarak hizmet eder. Bu başarının sınav odaklı olması gerekmiyor. Bir gösteride gerçekleştirilen performans ya da bir sosyal sorumluluk projesine katılım gibi küçük ama anlamlı etkinlikler birer başarı hikâyesidir. Ailenin zor dönemlerdeki en önemli “koruyucu faktör” olduğunu her zaman hatırlayın. Karşılaşılan zorlu ve riskli durumların üstesinden gelmelerinde psikolojik olarak sağlam olmaları çocuklarımızı güçlendirir.