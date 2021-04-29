Tam kapanmada pazarlar açık mı? Semt pazarları muaf mı? İşte semt pazarlarının durumu
Pazarların durumu da tam kapanma dönemiyle birlikte gündeme geldi. 17 günlük tam kapanma döneminde market, manava ve kasaplar belirlenen saat aralığında hizmet verecek. Peki, tam kapanmada pazarlar açık mı? Semt pazarları muaf mı? İşte semt pazarlarının durumu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde tam kapanma uygulanacak Peki, semt pazarları kurulacak mı? Muaf tutulan yerler listesinde semt pazarları var mı? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler listesi...
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İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma bugün başlayacak. Bu nedenle haftanın üç günü semt pazarları açıktı ancak 17 günlük sürede pazarlar kurulmayacak.
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MUAF TUTULAN YERLER
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.