Tam kapanmada noterler açık mı? Noterler tam kapanmada çalışacak mı? İşte tam kapanmada noterlerin durumu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde, bu akşam 17 gün boyunca sürecek tam kapanma dönemine geçiş yapılıyor. Bu süre zarfında en çok merak edilen konulardan biri de noterlerin çalışma durumu. Peki, noterler tam kapanmada açık mı?
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Noterlerde bir takım hukuksal işlemleri olan vatandaşlar, tam kapanma kararı ile birlikte noterlerin çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Vatandaşların bu kapsamda araştırmaları hız kazanmışken, noterlerin çalışma durumu hakkında açıklama geldi. İşte, tam kapanma sürecinde noterlerin durumu...
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Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.
ürkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.
Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:
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"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."
Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.
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Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.
Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.