Tam kapanmada noterler açık mı? Noterler tam kapanmada çalışacak mı? İşte tam kapanmada noterlerin durumu

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."



Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.



