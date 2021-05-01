Tam kapanmada maddi destek başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm destek paketleri hakkında bilgiler
Tam kapanmada maddi destek başvurusu için müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Vatandaşa pandemi sosyal destek başvurularının yanı sıra esnafa kira desteği, gelir kaybı desteği ve ciro desteği gibi yardımlar da veriliyor. Peki, tam kapanmada maddi destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Tam kapanmada maddi destek başvurusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tam kapanma maddi destek başvurusu kapsamında kira desteği, pandemi desteği, gelir kaybı desteği, ciro desteği gibi paketler yer alıyor. Bu paketlere E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki, Tam kapanma maddi destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, o bilgiler
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ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU
Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik bin liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği bir ay daha devam edecek. Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Söz konusu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek.
Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.
Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.
Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet'ten (www.turkiye.gov.tr) başvuruda bulunacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak. Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.
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PANDEMİ SOSYAL DESTEĞİ
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Destekten salgın sebebiyle gelir kaybına uğrayan, nakit akışı bozulan ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanacak. Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar ve filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde destekten faydalanacak. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilecek.
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EMEKLİYE1.100 TL BAYRAM İKRAMİYESİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı. İşte bu programdaki detaylar:
EMEKLİYE 1.100 TL
2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.
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KREDİ ERTELEME
TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi.
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İCRA İFLAS 1 MAYIS’A
Kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazıyla icra-iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulacak.