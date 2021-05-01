Tam kapanmada kuaför ve berberler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi
Tam kapanmada kuaför ve berberler açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyordu. Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma dönemine geçiliyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde tam kapanma uygulanacakken, tam kapanma süresince berber ve kuaförlerin durumu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, gece yarısı yayımladığı genelge ile tam kapanma ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları paylaştı. Peki, berberler tam kapanmada açık mı olacak?
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detaylarını ve 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanmadan muaf olacak işletme ve kişilerle ilgili genelge yayımladı. İşte, tam kapanmada berberlerin akıbeti...
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BERBERLER AÇIK MI OLACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde berberler hakkında bir bilgi yer almadı. Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti.
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Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak. Tam kapanma dönemi 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak.