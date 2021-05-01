Tam kapanmada kuaför ve berberler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detaylarını ve 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanmadan muaf olacak işletme ve kişilerle ilgili genelge yayımladı. İşte, tam kapanmada berberlerin akıbeti...