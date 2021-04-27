Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar çalışıyor mu? Genelge yayımlandı

Fabrikalar kapanacak mı ve tam kapanmada fabrikalar açık olacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girilmesi dolayısıyla pek çok işletme kapalı olacak. Bu işletmeler hakkında detaylı bir genelge hazırlayan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bilgiler verecek. Peki, Yasakta fabrikalar çalışıyor mu? İşte, Fabrikalar kapanacak mı ve çalışıyor mu sorusu hakkında detaylı bilgiler



