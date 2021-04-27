Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar çalışıyor mu? Genelge yayımlandı

Sokağa çıkma yasağında fabrikaların çalışıp çalışmadığı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belli oldu. 29 Nisan ila 17 Mayıstarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma sürecinde binlerce fabrika çalışanının gözü resmi açıklamalara çevrildi. Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izne takip olacak ve tam kapanmadan muaf tutulacak. Peki, Tam kapanmada fabrikalar kapanacak m? İşte, Sokağa çıkma yasağında fabrikaların çalışma durumu ile ilgili bilgiler.
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Fabrikalar kapanacak mı ve tam kapanmada fabrikalar açık olacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girilmesi dolayısıyla pek çok işletme kapalı olacak. Bu işletmeler hakkında detaylı bir genelge hazırlayan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bilgiler verecek. Peki, Yasakta fabrikalar çalışıyor mu? İşte, Fabrikalar kapanacak mı ve çalışıyor mu sorusu hakkında detaylı bilgiler
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FABRİKALAR KAPANACAK MI?
Fabrikalar için detaylı bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge ile yayımlanacak.
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
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Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.