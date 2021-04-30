Tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı? Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık?
Bankalar açık mı sorusu, tam kapanma kapsamında pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugün bankalara gitmek serbest mi sorusuna yanıt arayan ve buna göre hareket etmek isteyen vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını sorguluyor. Peki, tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? İşte, bugün bankalar açık mı sorusuyla birlikte konuyla alakalı bazı bilgiler
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Bankaların çalışma saatleri, her bankanın duyurduğu şekilde gerçekleşecek. Bankaların tam kapanma sürecinde çalışma süreci için açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını ifade etti. Yasak boyunca açık olacak olan bankalar, belirli saat aralığında hizmet verecek. İşte, yasakta bankalar çalışıyor mu sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği dilimlere göre gerçekleşecek. Ancak bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak. Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek.
Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.
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BANKAYA GİTME İZNİ NASIL ALINIR?
Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.