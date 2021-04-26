Tam kapanmada bankalar açık olacak mı sorusu 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma süreci dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Tam kapanmada bankalar kapalı olacak mı ve açık kalacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok müşteri ve çalışan, buna göre sürece yön verecek. Peki, tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tam kapanmada bankalar kapalı mı açık mı olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma detayı ile birlikte yatırımcıların, çalışanların ve bankalarla sürekli işi bulunan kişilerin araştırdığı bankalar açık mı kapalı mı olacak sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detay bulacak. Peki, Tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?
Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenecek. Genelge, ilerleyen saatlerde yayımlanacak.