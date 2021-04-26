Tam kapanmada bankalar kapalı mı açık mı olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Tam kapanma detayı ile birlikte yatırımcıların, çalışanların ve bankalarla sürekli işi bulunan kişilerin araştırdığı bankalar açık mı kapalı mı olacak sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detay bulacak. Peki, Tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler