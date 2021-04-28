Tam kapanmada bankalar açık mı? Kapanmada bankalar çalışıyor mu?
Tam kapanmada bankalar açık olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele dolayısıyla 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. Tam kapanmada bankalar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, 29 Nisan 17 Mayıs arasında uygulanacak olan 17 günlük yasakta bankalar açık mı olacak olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Bankalar tam kapanmada çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bankaların yasakta açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre 17 günlük yasak öncesi işlemlerini yapmak için harekete geçecek. Peki, bankalar tam kapanmada açık mı? İşte, tam kapanmada bankaların çalışma saatleri
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
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Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.
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Bankaların tam çalışma düzenini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.