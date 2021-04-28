Tam kapanmada bankalar açık mı? Kapanmada bankalar çalışıyor mu?

Bankalar tam kapanmada çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bankaların yasakta açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre 17 günlük yasak öncesi işlemlerini yapmak için harekete geçecek. Peki, bankalar tam kapanmada açık mı? İşte, tam kapanmada bankaların çalışma saatleri