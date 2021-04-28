Tam kapanmada AVM'ler açık mı? İşte son bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de alınan yeni korona tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e'a kadar "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, AVM'lerin çalışma düzeni merak konusu oldu. Peki, Tam kapanmada AVM'ler açık mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar iki buçuk hafta "tam kapanma" uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bu süreçte, AVM'lerin açılış durumu hem vatandaşlar hem de AVM personellerince merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." dedi.
"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."
Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.
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AVM'LERİN DURUMU
Yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.
Tam kapanma süre zarfında, AVM'lerde yalnızca zincir marketler hizmet verebilecek.
Öte yandan zincir marketlerin pazar gini kapalı olacağı da Erdoğan tarafından açıklandı.