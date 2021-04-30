Tam kapanmada Aile Hekimliği (Sağlık Ocağı) açık mı?

Tam kapanmada Aile Hekimliği faaliyetlerine devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak.