Tam kapanma olacak mı, 5 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Gözler Kabine Toplantısı sonuçlarında!
5 günlük sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma Kabine Toplantısı'nda yapılacak açıklamalar ile gündeme geldi. Bayramda hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanması öne çıkan konulardan oldu. Tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı sonuçlarına çevrildi. Diğer yandan Kabine Toplantısı'nda AVM'lerin kapatılmasının da masaya gelmesi bekleniyor. Toplantı sonrası milyonların merak ettiği tam kapanma olacak mı? sorusu yanıt bulacak. İşte, tam kapanma ve 5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgiler...
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Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı için milyonlar Beştepe'de yapılacak görüşmelere odaklandı. Koronavirüste hareketliliği azaltmak ve vaka sayısını düşürmek amacı ile 5 günlük bir kısıtlama Kabine Toplantısında gündemde olacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tedbirlere ilişkin sunum yapması ön görülüyor. Kritik toplantı 26 Nisan Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. Tam kapanma ve yeni tedbirler de bu toplantıda yön bulacak.
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TAM KAPANMA GELECEK Mİ?
CNN TÜRK Muhabiri Serhat Dal, gelişmeleri şu şekilde aktardı:
Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor.
Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlamada Kabine toplantısında gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.
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Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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BAYRAMDA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.